Notícia Besolí és detingut quan venia cap a Andorra La Policia relaciona l'exconseller lauredià amb Sandro Rosell Besolí i Manel Torrentallé al Comú de Sant Julià de Lòria.

L’exconseller de Finances de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, ha estat detingut aquest matí a Espanya dins de l’operació contra el blanqueig de capitals en què s’ha detingut l’expresident del Barça, Sandro Rosell, i la seva esposa. Segons ha pogut saber aquest rotatiu de fonts de la Policia andorrana també ha estat registrada l’empresa que Besolí té a la seva parròquia, Sant Julià de Lòria.

L’exconseller havia estat presumptament soci de l’empresa que havia fet de tapadora per pagar 1,7 milions d’euros a la FIFA com a compensació perquè es tanqués amistosament el cas de presumpta corrupció que implicava Ricardo Teixeira, president de la Confederació Brasilera de Futbol des del 1989 fins al 2012, i l’expresident de la FIFA (1974-1998) Joao Havelange.

Besolí i Rosell eren socis en la societat andorrana Comptatges S. L., que va ser l’encarregada de tramitar la petició de residència a Andorra per a Teixeira.