Andorra tindrà un centre per promoure la innovació a finals de l’estiu a Caldea

Andorrà disposarà d’un espai d’innovació, que preveu que obri les seves portes a finals d’estiu. «M’agradaria que les obres estiguessin acabades al juny. La idea és que estigui operatiu al setembre», va ressaltar Yann Baucis, de la Fundació Actua Tech, a EL PERIÒDIC.



Baucis, que va presentar el projecte ahir en la taula Smarts Cities al món que es va celebrar en el marc del Fiabci, va explicar que la instal·lació tindrà 200 m2 i se situarà dins de Caldea. El director de la Fundació Actua Tech va detallar que aquest recinte serà una galeria comercial amb tres zones. Una estarà destinada a la recerca i la innovació, així com per a les empreses. Aquí companyies del sector podran presentar els seus projectes i intercanviar opinions amb altres empreses. Baucis va matissar que no serà un lloc pensat per al coworking, sinó més aviat per a l’intercanvi de coneixement i la recerca. «Ja hi ha una empresa de coworking i una altra de Start Ups i no volem substituir-les. El que volem és donar-nos suport els uns i els altres per col·laborar tots junts aquí dins», va assenyalar Baucis.

Els altres dos espais del recinte seran diàfans. En un d’ells hi haurà «un semi auditori» on es faran tallers, cursos o xerrades que «puguin acostar la innovació i la tecnologia a la ciutadania», va relatar Baucis.



El darrer espai s’instal·laran els projectes de la Fundació Actua Tech com les maquetes City Scope i City Matrix. Ambdues maquetes, realitzades amb peces Legos, són interactives i se’ls pot introduir dades en 3D. La primera maqueta, per exemple, es pot visualitzar informació del trànsit en funció de les dades que se l’introdueixi. També es pot fer un seguiment del comportament dels turistes que venen a Andorra: on van, de quina nacionalitat són, a quina hora surten, entre d’altres. La City Matrix és una eina que funciona amb peces de Lego, cada una de les quals és una àrea geogràfica i es pot introduir informació com zones d’habitatges, d’oficines, verdes o inclús la capacitat adquisitiva dels habitants de cada àrea.



El principal objectiu de l’espai d’innovació, va assegurar Baucis, és poder apropar la tecnologia i els projectes que s’estan realitzant a Andorra a la ciutadania. També ha de ser un punt on puguin col·laborar diverses persones i entitats. «L’espai d’innovació ens ha de permetre divulgar aquests projectes i fer com un petit living lab (laboratori en viu) a escala humana», va precisar el responsable de la Fundació Actua Tech, que col·labora amb el Massachussets Institute of Tcehnology (MIT). En aquest cas, va posar com a exemple el projecte de sensorització de l’Escola Andorrana de Maternal i 1a ensenyança d’Andorra la Vella, on s’han instal·lat uns sensors que, entre altres coses, t’informen sobre la temperatura o la humitat de l’aula. «El projecte de Santa Coloma és fantàstic perquè s’han afegit professors, estudiants, gent de la tecnologia, de la recerca, de la universitat», va dir. En aquest sentit,va argumentar que «la clau de l’èxit» no és només tenir projectes tecnològics, sinó col·laborar tots junts.



Caldea un lloc privilegiat / Baucis va defensar que com Caldea és un lloc emblemàtic això els permetrà donar-los més visibilitat i connectar amb la ciutadania. «La millor manera de promocionar l’espai d’innovació i fer-ne una eina interessant és posar-lo en un lloc emblemàtic, modern», va manifestar Baucis.

La Fundació Actua Tech té com a patrons el Govern, Feda, Andorra Telecom, així com la Universitat d’Andorra.