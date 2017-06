Conquesta assolida

A la conquesta de la Gran Poma! Aquest era el lema del Verkami que va llençar el Cor Rock d’Encamp per intentar anar a Nova York. Al final, fita assolida i recents aterrats de terres nord-americanes, ja que van marxar ara fa una setmana i van arribar ahir. I allà no han parat de portar les seves veus a racons emblemàtics de la ciutat.



Lídia Samarra, cap d’estudis de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp, és una dels adults que ha acompanyat els joves en aquesta gran aventura a Manhattan i, assegura, que ho han viscut amb molta emoció cada un dels instants. «S’ho han passat molt bé. Per molts era el primer cop que agafaven un avió», explica Samarra. Com recorda Gil Blasi, codirector del cor, és un projecte que neix en aquesta escola. «Jo crec que un projecte educatiu mai ha arribat tant lluny de conquistar el somni americà», ressalta emocionat Blasi.



Però a Nova York no tot ha estat flors i violes perquè els joves anaven a treballar i dur. És per això, que Samarra assegura que abans d’iniciar al viatge «estaven molt nerviosos».



El dilluns els nois van tenir l’oportunitat de fer un taller de creació musical amb Jim Papoulis, un dels compositors més reconeguts a Hollywood. De fet, aquest músic ha treballat amb artistes de la talla com Aretha Franklin o Christina Aguilera. Però a més de Papoulis, també van tenir l’oportunitat de treballar amb la seva dona Sophie Papoulis, subdirectora del Boston Children Chorus. Amb ella van fer la classe dels escalfaments. Durant tota la classe, que va durar des de les deu del matí fins a les cinc de la tarda, van assajar cançons del compositor nord-americà.



Però el moment més especial i màgic va ser al final de la classe. Van crear una cançó amb Papoulis i la van enregistrar.

I encara hi havia una altra emoció forta per arribar. Ja que aquest mateix dia van participar en un assaig d’un dels cors infantils més reconeguts a l’àmbit mundial: Young People’s Chorus of New York City. Justament, estaven preparant una sardana que hauran d’interpretar a Barcelona el 8 de juliol. «Els vam ajudar amb el català», explica Blasi, que hi afegeix: «Va ser un moment únic assajar amb ells».



Després d’un dia llarg de feina i de classe, l’endemà, dimarts, va arribar la jornada de les actuacions. La primera va ser la més solemne al vestíbul de l’ONU. Segons Samarra i Blasi va tenir molta acollida, ja que va venir molta gent a escoltar-los. «Ens van felicitar els ambaixadors de Geòrgia i Indonèsia en el seu Twitter», emfatitza Samarra. Aquest èxit, diu Blasi, es deu al fet que van interpretar cançons de Papoulis que versen sobre la pau.



I, finalment, la cirereta del pastís: l’actuació a Times Square. «Això va ser estar al mig del rovell de l’ou, envoltats dels teatres de Broadway», relata Blasi.

Però els joves van portar la música allà on van poder. Als matins escalfaven la veu al Central Park, van cantar a dalt de l’edifici Rockefeller i, fins i tot, en el ferri que els portava a l’estàtua de la Llibertat.



Després del viatge inoblidable i que serà difícil de repetir, ara toca centrar-se en el present. I el present més immediat és el concert que oferiran dissabte 1 de juliol amb el grup Black Thursday al Jambo Street Music.