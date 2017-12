VIII Premi de narrativa fantàstica de terror d’Encamp

El mes passat Encamp va lliurar el VIII Premi de narrativa fantàstica i de terror que va comptar amb un total de 83 treballs, entre les modalitats escrita i audiovisual. Els membres del jurat, format per tècnics del comú d’Encamp i els escriptors professionals Iñaki Rubio, David Arrabal, Àlex Puig i Martín Blanco, han determinat els guanyadors i finalistes de cada categoria.

Narrativa infantil

Daniel Galindo Solé

En la modalitat de narrativa infantil el guanyador va ser en Daniel Galindo Solé, amb el relat “SOS”. Un escrit que enganxa des del principi, que aconsegueix mantenir el suspens de l’inici a la fi, i amb un final original. L’autor ens ha explicat que es va presentar perquè li agrada escriure i ho troba divertit. Explica que el seu relat tracta d’una mare que es torna boja i mata el seu marit després d’un divorci en què el jutge dona la custòdia al pare i que li va costar més corregir-lo i repassar-lo que escriure’l. «La idea central era un pallasso assassí que després, sobre la marxa, el converteixo en la mare».

Als seus deu anys ha realitzat ja bastants escrits «m’agraden més els de terror, però també n’he escrit d’altres temes com acció o contes de Nadal. Està segur que es tornarà a presentar i anima als seus companys a fer-ho «que no tinguin ni por ni vergonya i que escriguin el millor que puguin, i ho presentin, és clar. La satisfacció de presentar-se és gran però, si a sobre guanyes, encara millor!»

Narrativa juvenil

Inés Vaíllo Barrio

En la modalitat de narrativa juvenil la guanyadora va ser Inés Vaíllo Barrio, amb el relat “Phanghya”. Un escrit que, segons el jurat, té una gran capacitat per evocar el món fantàstic, amb un estil elaborat, mesurat i amb matisos que el fan molt interessant. No busca ser efectista sinó suggerir, i l’ús literari de la llengua li dona autenticitat i originalitat.

La Inés es va presentar perquè li van donar el full amb les bases a classe de català i va pensar que seria divertit participar-hi. «El meu relat tracta sobre una noia que habita en un planeta de fantasia i que, després de la mort dels seus pares, els antics reis, intenta ser una reina tan justa i bondadosa com els seus pares». Ens comenta que no li va costar gaire de confeccionar « ja que m’agrada molt escriure i una vegada que m’hi vaig posar, vaig acabar ràpid». La idea del relat va sorgir per un somni que va tenir en el que tota mena d’éssers fantàstics vivien en un món pla. Anteriorment havia participat amb un escrit pel concurs Coca Cola, que no era de terror ni fantasia, però a vegades, escriu alguna cosa que sol ser de fantasia. També ens comenta que tornarà a presentar-se ja que «ha estat una experiència divertida i, al final, ha sortit millor del que em pensava». Als que vulguin presentar-se en la propera edició els diria que s’hi presentin si els agrada escriure « ja que no tenen res a perdre i s’ho passaran bé».

Narrativa d’adults

Mònica Bordas

En la modalitat de narrativa d’adults la guanyadora va ser Mònica Bordas Subirats, amb el relat “Mal per mal”. Un escrit ben resolt, molt elaborat literàriament i lingüística, que encara la dificultat d’escriure en tercera persona, té un tema potent i evita clixés.

La Mònica ens diu que es va presentar perquè li agrada escriure relats i presentar-se a un concurs suposa un repte. L’escrit tracta d’una presència fantasmagòrica que només poden percebre els malalts d’un hospital psiquiàtric. Pel que fa a la dificultat d’escriure’l ens diu que «com tots els relats, hi ha un procés de maduració de la idea, d’estructurar-la, d’escriptura i de repassar». La idea va sorgir en tractar-se d’un concurs de terror i va pensar en temes que suscitessin por «en vaig trobar dos: les malalties mentals, que ens provoquen una por irracional, i els esperits o fantasmes, ja que el més enllà també ens atemoreix». Ha escrit anteriorment molts textos de tots tipus i no sap segur si es tornarà a presentar «depèn dels projectes que tingui en marxa quan es convoqui la pròxima edició». Pel que fa als possibles futurs participants els diria que si els agrada escriure no s’ho pensin. «Els concursos són una bona manera de posar-te a prova. I si no guanyes, igualment és positiu perquè els textos es publiquen al web i això fa que puguis tenir lectors. D’això es tracta: de poder compartir els teus relats».

Audiovisual

Toni Riba Palma i Roc Adran Cervera

En la modalitat audiovisual el premi va ser per a Toni Riba Palma i Roc Adran Cervera, pel vídeo “El joc”. Segons el jurat, un treball amb una trama original i una narrativa audiovisual ben organitzada, i amb referències al cinema de terror i suspens.

Els autors es van presentar perquè els agrada el cinema i dur a terme projectes relacionats amb aquesta temàtica. «També hem de dir que sabíem que ens ho passaríem bé». El relat tracta d’un nen que entra en una pàgina en la que s’han de fer unes proves que imposa el diable. Al final les proves són molt difícils i ho passa molt malament. Consideren que els va costar molt fer el guió, doncs creuen que en aquesta temàtica «ja està tot escrit però sempre hi ha alguna idea tot i que costa que surtin. Però al final si hi poses ganes i imaginació tot surt». La idea va sorgir quan estaven pensant què feia por a la societat d’avui en dia «creiem que és Internet i ens vam posar a pensar i va sorgir aquesta idea». Sempre els ha vingut de gust participar en projectes d’aquest tipus «per això fa dos anys vam fer una producció que va sortir força bé». Finalment ens comenten que s’ho van passar molt bé, i que s’ha de repetir perquè «és una gran experiència i una manera de divertir-se. Creiem que a més és es una manera de fomentar les activitats del jovent de la parròquia». També creuen que si la gent té vergonya o dubtes se’ls ha de dir que s’hi llancin, «que no tinguin vergonya i que tothom és apte per escriure i per fer cinema».

Les obres han estat publicades a la web i, a banda de ser valorades pels membres del jurat, també les ha pogut valorar tothom qui ho ha desitjat. A la web del comú d’Encamp s’han registrat més de 1.500 votacions.