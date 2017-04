Opinió Els grans reptes d'Encamp que els solucioni l'oposició

Sembla que des del Comú d’Encamp han decidit que els grans reptes que té la parròquia per endavant els solucioni l’oposició. Aquesta és la sensació que ens dona veient tot el que ha passat en les darreres setmanes. D’una banda, el senyor cònsol major va decidir traslladar als consellers liberals, o sigui nosaltres, que encarreguéssim al Grup Parlamentari Liberal que fes una pregunta al Govern per tal de determinar en quines condicions s’aplica la gratuïtat del Túnel d’Envalira i, de pas, que s’estudiï poder reduir o eliminar el peatge d’una infraestructura vital pel Pas de la Casa. Sobta aquesta actitud del sr Torres Arauz. Ell, com a cònsol, no és capaç de demanar-ho al Govern? No té el suport del grup demòcrata per portar aquest tema al Consell General? Ho hem de fer els consellers de l’oposició? Vagi per endavant, que ho hem fet i sempre ho farem encantats pel bé de la parròquia d’Encamp i de la seva gent.



La mateixa cançó podríem aplicar a un altre dels temes que es trobava enquistat a la parròquia d’Encamp, l’edifici de Radio Andorra situat al Roc del Pui. Ha estat de nou l’empenta dels Liberals d’Andorra per desencallar una situació que ja feia massa anys que s’allargava en el temps. Gràcies a una pregunta parlamentària i l’aprovació posterior per assentiment de la moció que insta al Govern a estudiar la viabilitat de traslladar RTVA al Roc del Pui que s’ha posat fil a l’agulla a un tema que, vistes les actuacions dutes des del comú, tampoc interessaven al sr cònsol major.



Sincerament, creiem que remetre els consellers de l’oposició a treballar qüestions importants per a la parròquia a través del seu grup parlamentari no és una bona estratègia pel màxim mandatari comunal. De fet, aquesta vegada ha estat el Grup Parlamentari Liberal qui ha defensat dos temes importants per a la parròquia però traslladar aquest debat fora del lloc on per naturalesa s’ha de tenir, o sigui fora del Comú d’Encamp, no té cap sentit.



Però no només en els temes mencionats el cònsol major no ha acabat de sortir-se’n. També projectes que ell mateix plantejava com a importants per a la parròquia durant la campanya electoral se n’han anat en orris. Estem parlant del clúster tecnològic que havia d’instal·lar-se a Encamp, a la cinquena planta de l’antiga casa comuna, i que finalment no ho farà. El que més ens ha sobtat d’aquesta qüestió és el motiu que el sr. Torres Arauz va exposar durant la sessió de Consell de Comú. No s’han instal·lat, explica el cònsol, perquè el comú no ha volgut pagar les despeses de la neteja i no les ha pagat «per no crear un precedent amb altres associacions». Un motiu que a nosaltres ens ha semblat una excusa barata per no dir que els promotors del clúster mai han tingut interès per Encamp i des del comú tampoc s’ha fet res per incentivar-lo.



Cal fer un canvi de rumb en la política de l’equip de govern, cal començar a fer accions que permetin a Encamp sortir del pou en el què es troba, cal que tots treballem conjuntament per la parròquia i, per això, cal que des de l’equip de govern se’ns deixi treballar i col·laborar amb ells. Encamp s’ho mereix.



Consellers comunals de Liberals d’Andorra+Independents a Encamp