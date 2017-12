Aquesta setmana volem compartir amb els lectors les implicacions tributàries relacionades amb premis sobre la loteria de Nadal a Espanya obtinguts per persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra.

Estan sotmesos a l’Impost sobre la Renda de no Residents a Espanya (d’ara en endavant, IRNR) mitjançant un gravamen especial, els premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat i pels òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes, així com dels sorteigs organitzats per la Creu Roja Espanyola i de les modalitats de jocs autoritzades a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols.

El gravamen s’exigeix de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat. Estan exempts del gravamen els premis l’import dels quals sigui igual o inferior a 2.500 euros. Els premis superiors tributen respecte de la part que excedeixi de 2.500 euros.

En el cas que el premi fos de titularitat compartida, la quantia exempta es prorratejarà entre els cotitulars en funció de la quota que els correspongui.

La base imposable del gravamen estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta.

La tributació s’estableix per als contribuents no residents sense establiment permanent en els mateixos termes que per a l’IRPF a Espanya, però amb les especialitats que a continuació s’indiquen.

Aquests premis estaran sempre subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRNR, existint l’obligació de practicar-la encara quan el premi estigui exempt en virtut del que es disposa en un conveni per evitar la doble imposició que resulti aplicable al contribuent no resident.

El percentatge de retenció o ingrés a compte serà el 20%, que coincideix amb el tipus de gravamen. La base de retenció o ingrés a compte vindrà determinada per l’import de la base imposable del gravamen especial.

Els contribuents que haguessin obtingut els premis estaran obligats a presentar una declaració per aquest gravamen especial, determinant l’import del deute tributari corresponent, i ingressar el seu import. No obstant això, no existirà obligació de presentar la citada declaració quan el premi obtingut hagués estat de quantia inferior a l’import exempt o s’hagués practicat en relació amb el mateix la retenció o l’ingrés a compte.

Segons l’establert a l’apartat primer l’article 20 del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal, «les rendes d’un resident d’un Estat contractant, vinguin d’on vinguin, no previstes en els articles precedents d’aquest Conveni són imposables exclusivament en aquest Estat».

Atès l’establert amb anterioritat, les rendes obtingudes per part de persones físiques residents al Principat d’Andorra arrel que la seva butlleta resulti premiada només podran ser imposables a tributació en el seu país de residència, és a dir, al Principat d’Andorra.

En aquest sentit, per persona agraciada podrà sol·licitar la devolució de la retenció del 20% esmentada amb anterioritat a l’Administració Tributària espanyola. L’haver suportat una retenció o ingrés a compte el tipus del qual coincideix amb el del gravamen especial, no es converteix en una tributació final ja que s’estableix la precisió que quan s’haguessin ingressat a l’Administració Tributària quantitats, o suportat retencions a compte per aquest gravamen especial, en quanties superiors a les quals es derivin de l’aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició, es podrà sol·licitar aquesta aplicació i la devolució consegüent.

Pel que fa a la tributació al Principat d’Andorra s’ha de tenir present que l’obtenció d’un premi de loteria és considerada per l’obligat tributari com un guany de capital segons l’establert a l’apartat primer de l’article 24 del Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara en endavant, TRLIRPF)

D’altra banda, s’ha de tenir en consideració que l’exempció prevista en la lletra o) de l’article 5 del TRLIRPF no seria d’aplicació degut a que es refereix a els premis que procedeixin dels jocs d’atzar autoritzats per la Llei de regulació dels jocs d’atzar.

Per tot l’anterior, el premi obtingut arrel de la loteria de Nadal a Espanya seria imposable a l’IRPF de l’obligat tributari integrant-se a la base de tributació de l’estalvi minorada en la reducció per mínim exempt de les rendes de l’estalvi regulada a l’article 37 del TRLIRPF i tributant al tipus general de l’IRPF del 10%.