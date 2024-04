Unes mesures en habitatge que han trigat en arribar

L’Executiu encapçalat per Xavier Espot va presentar ahir les mesures de la futura Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, les quals volen apostar per continuar creixent de manera sostenible i equilibrada, però tenint en compte les necessitats actuals de la ciutadania del país i posant els interessos generals per damunt d’aquells individuals o sectorials. Esperem que realment sigui així, perquè tot i que celebrem l’arribada d’aquestes mesures, no es pot negar que han trigat a arribar i que la situació ja ha assolit un punt crític de no retorn. I, sobretot, que els nostres mandataris compleixin amb aquelles promeses llançades a l’aire i no es quedin només en simples paraules, mirant realment per la gent de casa i per les necessitats que porten demanant a crits tant de temps. Sí, esperem que, per primer cop, els interessos individuals d’uns pocs no quedin per sobre dels interessos generals dels ciutadans del país.