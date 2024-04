La intel·ligència artificial comença a guanyar concursos

Un tema que va generar força controvèrsia en l’entrega de premis del Consell General dels Joves perquè el cartell guanyador va ser creat amb intel·ligència artificial (IA). La qüestió és que en cap moment en les bases del concurs es va prohibir la utilització d’eines tecnològiques, fet que vol dir que els participants tenien tot el dret a fer ús de la IA i qualsevol altra eina digital.

El tema potser és que si hi ha un concurs de dibuix, potser s’hauria d’intentar especificar bé a les bases si es permet o no l’ús de la IA, ja que cada vegada és més freqüent l’ús d’aquest tipus de plataformes.

El debat sobre aquest premi en qüestió hauria de quedar aquí, però el que s’hauria de plantejar és, a més del que ja s’ha comentat, sentit comú. Si es tracta de premis de dibuix o disseny gràfic i ni dibuixem ni som dissenyadors, potser no ens hauríem de presentar a concursos que no van acord amb el nostre talent i permetre que gent talentosa pugui rebre un premi merescut.