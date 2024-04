Hugh Elliott és ambaixador del Regne Unit a Espanya i Andorra. Aquesta setmana ha visitat el Principat amb motiu dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre el Regne Unit i el Principat. Durant la seva visita ha mantingut reunions amb el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. Des d’EL PERIÒDIC hem parlat amb ell sobre les relacions bilaterals, el conveni de doble imposició que està previst tenir firmat abans de l’estiu, les negociacions del Regne Unit amb Espanya, la Comissió Europea i Gibraltar, i l’Acord d’associació amb la Unió Europea.

—Com són actualment les relacions entre el Regne Unit i el Principat d’Andorra?

—Són boníssimes. Ara acabem de celebrar els 30 anys de relacions diplomàtiques. La data exacta va ser el 9 març de 1994. El Regne Unit va ser dels primers països a establir aquestes relacions diplomàtiques i ho vam poder celebrar dimecres tant amb el cap de Govern com amb la ministra d’Afers Exteriors i amb molts socis de l’administració i de la societat civil que treballen aquí amb nosaltres, amb els nostres equips i la nostra magnífica cònsol honorària, Fiona Dean, que ajuda els britànics quan tenen dificultats. Les relacions són meravelloses en moltíssims aspectes.

—Quin ha estat el motiu de la seva visita al Principat d’Andorra?

—La meva visita és deguda a aquest fet singular dels 30 anys. El fet de ser un ambaixador no resident significa que òbviament no sóc aquí tot el temps i hem volgut aprofitar aquesta data per marcar aquest moment important en la relació entre Andorra i el Regne Unit i emfatitzar com és d’important per a nosaltres amb un acte de celebració i simbolisme de com són de bones les relacions entre ambdós països. Vull agrair al Govern d’Andorra per tota la seva col·laboració amb nosaltres.

—S’ha reunit amb la comunitat britànica que resideix a Andorra?

—Hem estat parlant amb diferents membres de la comunitat britànica. La nostra cònsol honorària manté unes relacions excel·lents amb aquesta comunitat. Les xifres oficials del 2022 era que hi havia 803 ciutadans britànics residents al país. Segons m’han comentat aquests dies, el nombre ha crescut des de llavors, i és una comunitat que està molt a gust aquí a Andorra. De fet, hi ha cares molt conegudes, diversos ciclistes professionals hi viuen.

—Actualment, hi ha un conveni de mobilitat de joves amb el Regne Unit i ara estan tramitant un acord de doble imposició.

—Quan vaig estar aquí el juliol de l’any passat vaig poder signar un acord de mobilitat de joves que per a nosaltres i espero que per a Andorra també és molt important perquè vol dir que els joves de 18 a 30 anys poden sol·licitar un visat especial, que és molt fàcil i no gaire costós, per anar a treballar o estar al Regne Unit, i els britànics venir a Andorra. És una facilitat per estrènyer les relacions personals, que al capdavall són el que fa que les relacions entre països siguin el més estretes possible. També hem acabat i esperem molt aviat signar, un acord de doble imposició, que és important i simbòlic, perquè representa com n’és d’estreta la col·laboració entre les nostres administracions. El CDI està llest, estem en els tràmits administratius preparatoris a la signatura. Impulsaré aquests procediments pel costat britànic perquè puguem signar com més aviat millor.

—Abans comentava les relacions de la cònsol honorària britànica amb la comunitat britànica d’aquí. Us ha traslladat la cònsol alguna inquietud que tinguin?

—La realitat és que és una comunitat molt benestant i que estan molt a gust. Les preocupacions són les quotidianes que pot tenir qualsevol resident al país. Hi ha una convivència molt fluida.

—El Regne Unit està en una negociació per Gibraltar. Quins són els objectius? I els punts de fricció?

—Estem en la negociació a quatre parts, el Regne Unit, la Comissió Europea, el Govern d’Espanya i el Govern de Gibraltar que també està plenament involucrat en aquestes qüestions. La negociació està avançant bé, hi ha una voluntat compartida per totes les parts d’arribar a un acord. El marc d’aquest acord consisteix a moure els controls actuals que són a la frontera de Gibraltar i Espanya al port i aeroport, tant el control sobre béns com sobre persones. Això implicaria un moviment fluid de persones entre Espanya i Gibraltar. L’objectiu compartit és una prosperitat a tota la zona de Gibraltar i el Camp de Gibraltar perquè hi hagi un dinamisme econòmic amb ocupació i prosperitat a tota aquesta zona. Les negociacions són en un moment important, no entrarem en detalls sobre els punts específics. El 12 d’abril hi va haver una trobada molt positiva a Brussel·les entre els ministres i la comissió i vam acordar les línies polítiques generals i ara estem negociant els últims punts. Per descomptat el tracte dels béns a Gibraltar és important per a la UE com Andorra sap molt bé després de la seva negociació, però no puc entrar en aquests detalls perquè encara estem negociant.

—Tot i que són casos diferents, ara Andorra hauria finalitzat la negociació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Quina és la seva opinió sobre això?

—No em toca a mi valorar-ho. He observat la negociació i he felicitat el Govern. Sé que han estat molts anys i estic segur que el Govern d’Andorra actua en benefici de tots els andorrans.