La Pat Guerrero és una científica que a partir dels problemes de comportament del seu gos ha experimentat un canvi en la seva vida professional.

–D’on ve la seva connexió amb els gossos?

–Jo porto deu anys dedicant-me professionalment al món del gos, tot i que de formació soc científica. Però bé, la ciència no va resultar ser allò que m’esperava i en un moment donat va aparèixer a la meva vida el Bongo, el meu primer gos com a adulta. I bé, el Bongo va tenir problemes de comportament i buscant ajuda he acabat ajudant a altres famílies a conviure en harmonia amb altres gossos.

–I quan el Bongo va tenir problemes de comportament el va portar a un especialista?

–Com soc molt inquieta i m’agrada molt aprendre l’origen de tot vaig fer un curs professional d’ensinistrament caní per ajudar-lo a ell. Sé que no és el normal perquè habitualment contractes a algú perquè t’ajudi però jo vaig proposar-me aprendre per introduir-me en aquest món.

–Quines tècniques va introduir per redreçar el seu comportament?

–En el moment que vaig estudiar no són les mateixes tècniques que aplico ara mateix. Però perquè la gent sàpiga com ajudar al gos perquè no actuï de manera reactiva, el que hem de fer és activitats de pensar com l’obediència, però també exercicis d’equilibris, de musculació, esport o massatges. El fet que el gos sigui més conscient del seu cos i que físicament estigui més sa i gasti l’energia en coses saludables ajuda a que després sàpiga gestionar la vida diària.

–I partir d’aquesta experiència ha ajudat a altres famílies amb la mateixa problemàtica?

–Sí, el que passa és que jo més que centrar-me en les modificacions de conducta m’he centrat en prevenir perquè la gent aprofiti a gaudir el temps amb els seus gossos.

–Això s’escapa dels patrons tradicionals...

–Sí, això suposa un canvi de paradigma. Abans només es buscava ajuda quan hi havia un problema i ara fins i tot tinc alumnes que abans d’incorporar un gos a la seva família ja estan formant-se. I això és un somni.

–Parli’m de l’activitat de ioga amb gossos. Com s’activen les sinergies en el ioga?

–El Doga és una activitat on l’objectiu principal és que el gos i la persona gaudeixin de les carícies. És important que la persona entengui el llenguatge del seu gos. Hi ha una primera part que és de massatge per ensenyar a acariciar correctament. Després hi ha una part d’estiraments perquè els gossos, com les persones, també tenen ‘agulletes’ i lesions. A més fem postures funcionals, com una asana de ioga, per enfortir la musculatura. I per últim és una relaxació on tanquem els ulls i ens deixem emportar per la música i la relaxació. I tot això és una sessió de 12 minuts perquè els gossos necessiten poca estona i molt ben feta.

–Com s’homogeïnitza la classe perquè els gossos no perdin la concentració?

–El secret és entendre les necessitats de cada gos i cada persona perquè sigui un equip on s’entengui molt bé el llenguatge corporal.