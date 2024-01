Govern prohibeix adquirir diamants procedents de Rússia

En conseqüència, aquest Decret reprèn el Decret 111/2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa i hi afegeix dues mesures restrictives, relatives al mercat de diamants. A més, s’hi incorporen 134 noves entitats i 62 persones que donen suport directament al complex militar i industrial de la Federació Russa o són responsables d’accions que menyscaben o amenacen la integritat territorial, la sobirania i la independència d’Ucraïna.

Segons es va publicar ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) s’informa que el Govern d’Andorra vol continuar adoptant les mateixes mesures emanades del Consell de la Unió Europea, amb la doble finalitat de col·laborar per fer canviar la posició del Govern de la Federació Russa i evitar que el Principat sigui refugi d’activitats que als països del nostre entorn són il·lícites.

Per El Periòdic

