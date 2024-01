Aprovades 1.799 autoritzacions de treball durant el tercer trimestre del 2023

1.799 ha sigut el nombre d'autoritzacions de treball que s'han acordat durant el tercer trimestre de l'any 2023 segons el Departament d'Estadística. Aquesta dada és un 11,2% inferior respecte al mateix període de l'any 2022. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n'han autoritzat 1.263, 32 menys que el mateix trimestre de l'any passat. De permisos de residència i treball se n'acorden 834, equivalent a una variació anual negativa de l'1,7%. Els permisos de residència simple suposen 348 autoritzacions, un 7,7% positiu respecte al mateix trimestre de l'any anterior. S'han acordat 71 permisos per a treballadors fronterers, 45 menys que el mateix període de l'any 2022.



Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 335 i disminueixen un 31,2% respecte al mateix trimestre de l'any passat. Les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres són 154 - disminueixen un 16,8% - i les de treball temporal per a recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (47 autoritzacions) disminueixen en vuit unitats respecte al mateix trimestre de l'any 2022. No s'ha atorgat cap autorització de treballador fronterer temporal.



Les autoritzacions en vigor a 30 de setembre del 2023 són 52.320, fet que equival a una variació anual positiva del 4,1%, de les quals 51.313 són autoritzacions prorrogables, un 6,8% més que les que hi havia el 30 de setembre del 2022.



Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 39.926 i les de residència simple són 9.538, el que representa una variació anual positiva del 7,3% i el 5,8%, respectivament. Les autoritzacions per treball fronterer són 1.774 i presenten una variació positiva de l'1,4%. Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 518 (67,9% negatiu), corresponents a les quotes de temporada d'estiu, i les de treball temporal per a empreses estrangeres són 443, amb una variació negativa del 13%.



Tant la disminució de les autoritzacions temporals com l'augment d'autoritzacions de residència i treball s'expliquen pel traspàs de treballadors temporals que han pogut accedir als permisos de residència i treball de la quota general.



Durant el tercer trimestre del 2023, el nombre de baixes del país se situa en 253, un 18,4% menys respecte al mateix trimestre del 2022.



Quant a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any en què ens trobem, es constata en les autoritzacions inicials una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se en un -5,1% en el mes de setembre. El nombre d'autoritzacions en vigor presenta una tendència a la baixa en els darrers dos mesos, tot i que positiva, situant-se en un 0,3% positiu. Pel que fa a les baixes del país, presenten una tendència a l'alça en els darrers quatre mesos, situant-se en un 0,6% positiu el passat mes de setembre.