Increment del 9,4% en el preu de les importacions

El preu de les importacions van augmentar un 9,4% durant el mes d'octubre del 2023 en relació amb l'any anterior i si es comparen amb el mes de setembre, van créixer un 5,9%. En el mateix període, les exportacions, van caure un 17,1% respecte en relació amb l'any anterior. En comparació amb el mes de setembre, també van registrar una caiguda del 9%. En termes interanuals i segons els grups d'utilització, els preus dels béns de consum van registrar una pujada del 12,4%, els de béns de capital del 53% i els de béns intermedis van caure un 5,3%. Si s'agafa com a referència la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), en importacions, es destaca que la majoria de grups van tenir variacions interanuals positives. En especial els preus del grup maquinària i equips de transports (18,8%), el grup d'olis, greixos i ceres, d'origen animal i vegetal (17,7%), i finalment el grup de productes alimentaris i animals vius (13,3%). En canvi, els preus dels combustibles, lubricants minerals i productes similars van caure un 15,6% respecte a l'octubre de l'any anterior. En el conjunt de zones geogràfiques, a l'octubre del 2023, tots els preus van incrementar-se: les mercaderies amb origen a la resta del món es van incrementar un 25,5%, els provinents de la Unió Europea i Gran Bretanya van presentar un creixement interanual del 24,8%, els productes originaris d'Espanya van pujar un 5,6% i, finalment, els productes de França també van registrar una variació positiva del 4,3%.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació