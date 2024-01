L’abstenció a les comunals es va concentrar en els joves

Les parròquies amb menys abstenció han estat Ordino amb un 31,4% i la Massana amb un 40,5%, mentre que les parròquies d’Andorra la Vella van abstenir-se el 53,1% i a Encamp el 47,5% de la població. Finalment, es destaca que el 62,4% dels electors van votar presencialment, mentre que el 35,7% va presentar un vot judicial i tan sols el 2% van votar per correu postal.

Pel que fa al sexe, les dones votants han augmentat més que els homes. Per edats, destaca l’increment de votants en les persones de més de 65 anys i de 56 a 65 anys; també hi ha hagut una reducció de votants de 36 a 45 anys.

Segons va publicar ahir el departament d’Estadística, en les eleccions comunals del 17 de desembre, respecte a les anteriors eleccions del 2019, el nombre de votants ha crescut 5,8%, és a dir, en 916 persones. Les parròquies on més ha augmentat el vot, en termes relatius, són la Massana, amb 516 persones; Sant Julià de Lòria, amb 165 persones i, finalment, Escaldes-Engordany, amb 161 persones.

Així mateix, el volum dels no votants s’ha incrementat un 74,5% respecte a la convocatòria de l’any 2011, passant de 7.884 a 13.757 persones, i situant l’abstenció en el 45,3% total. Per segments d’edat, els abstencionistes a les darreres eleccions celebrades al desembre es concentren en grau més alt en els trams d’edat més joves, 18-25 i 26-35 anys, amb unes xifres del 62,6% i el 58,2%, respectivament. L’abstenció és més present en els electors nascuts a Andorra respecte als que han nascut fora d’Andorra.

