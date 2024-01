Taló i Astrié s’incorporen a l’equip d’Univers BOMOSA

Amb l’arribada d’Astrié com a nou director d’ICONIC, Univers BOMOSA vol impulsar aquest projecte d’interès nacional, actualment en procés de construcció, així com la seva posterior posada en marxa.

«Dirigir el grup és un repte que emprenc amb molta il·lusió i gran responsabilitat, tant per les empreses que encapçala com pels valors que representa», va comentar Taló.

La trajectòria professional de Marc Taló comprèn experiència i formació especialitzada tant en el sector privat com a diferents institucions internacionals. Pel que fa a Andorra, prové d’Andorra Business, l’agència de promoció i desenvolupament econòmic del Govern d’Andorra, sent fins ara el responsable del sector dels esports i l’emprenedoria, atraient inversió estrangera i local i contribuint a la diversificació econòmica del Principat. La incorporació de Taló és amb la finalitat de donar continuïtat al procés de creixement empresarial del grup.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació