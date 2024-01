Andorra i Espanya comparteixen estratègies de Turisme Sostenible

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, es va reunir ahir amb el seu homòleg espanyol, el titular de la cartera d’Indústria i turisme d’Espanya, Jordi Hereu, així com amb la seva secretària d’Estat, Rosana Morillo, en la reunió de la segona jornada de la Fira de Turisme Internacional (Fitur), que se celebra anualment a Madrid, i enguany és la seva 44a edició.

Durant la reunió bilateral, la primera des que Hereu va assumir el càrrec , els dos ministres van repassar les diferents àrees en què Andorra i Espanya col·laboren. Per això s’ha instat a trobar noves sinergies en àrees estratègiques per als dos governs, com pot ser el turisme sostenible.

La d’Hereu, però, va ser la tercera reunió bilateral del dia. Torres abans va mantenir trobades amb alts representants d’Albània i d’Hondures. La ministra d’Hondures, Yadira Gómez, va proposar a Andorra signar un memoràndum d’entesa, i es va mostrar interessada a conèixer el model d’experiència turística que desenvolupa Andorra Turisme. Per la seva banda, la ministra albanesa de Turisme i Medi Ambient, Mirela Kumbaro, va convidar a Torres a la 70a reunió de l’ONU Turisme de la comissió regional per a Europa.

Reunions amb professionals/ La delegació andorrana l’encapçalen el ministre Torres , l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, el director de Turisme i Comerç, Sergi Nadal i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. La representació espanyola va mantenir reunions de treball amb empreses del sector, com VECI Group o Mastercad.