Andorra Masters celebra la seva segona edició

El dia 15 de febrer tindrà lloc la segona edició de l’esdeveniment Andorra Masters, l’esdeveniment de màrqueting i negoci especialitzat en networking de qualitat. Després d’una primera edició d’èxit on es va arribar als 200 assistents, enguany l’organització pretén arribar mínim als 400, mantenint un equilibri d’un 60% d’Andorra i un 40% d’Espanya. L’esdeveniment se celebrarà a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

L’acte començarà a les 15.00 hores, i hi haurà cinc ponències de 25 minuts cada una: la primera és ‘Networking i motivació en els negocis», per part del CEO del club de negocis La Latina Valley, Emilio Marquez. Seguidament, hi haurà la conferència ‘De 0 a inversor immobiliari’, de la mà de l’inversor immobiari, Jesús Madruga. El tercer a presentar serà el CEO de Trisfasiko Marketing, Javier Martínez, i la seva ponència s’anomena ‘Com muntar esdeveniments, omplir-los i que siguin un èxit’. Els propietaris de Fuegoyalquimia seran els encarregats de la penúltima ponència, anomenada ‘Màrqueting olfactiu’, i el CEO de Raiola Networks, Álvaro Fontela serà l’encarregat de tancar les ponències amb la seva conferència anomenada ‘Obstacles per emprendre al món digital’. Els organitzadors també han volgut fer partícip al públic durant l’acte.