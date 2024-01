Últimes hores per adquirir el forfet extraescolar

La venda del forfet de temporada d’esquí extraescolar encara les seves darreres hores. Tots aquells escolars, universitaris i acompanyants que vulguin comprar les tres modalitats de forfet ho poden fer fins demà, ja que a partir de l’1 de febrer el producte deixarà d’estar disponible. Aquesta temporada el passi es gestiona directament des de Grandvalira Resorts per primera vegada i es pot adquirir a través de les webs de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, així com a totes les taquilles de les estacions i a l’estand de Grandvalira Resorts situat a Illa Carlemany. A més, aquells que tinguin el forfet extraescolar de l’any passat han de renovar el seu suport físic.

Per El Periòdic

