Creixen un 95,5% les consultes a l’INH des de l’any 2020

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha rebut durant el 2023 un total de sis sol·licituds per accedir al programa extraordinari d’avals per comprar un habitatge per a residència habitual i permanent. Aquest programa, aprovat pel Govern el 15 de març de l’any passat i gestionat per l’INH, ha generat un total de 79 consultes que estaven relacionades amb els requisits i la documentació que cal presentar per beneficiar-se d’aquest ajut.

De les sol·licituds presentades, tres han estat favorables, una desfavorable, una altra ha renunciat a la seva tramitació i l’última, que estava pendent de resolució a final d’any, s’ha resolt favorablement aquest mes de gener.

Segons van informar des de l’Institut Nacional de l’Habitatge a través d’un comunicat, respecte a les respostes favorables, incloent-hi la resolta al gener, tres són parelles i l’altra, una persona sola; totes tenen entre 25 i 55 anys, mentre que els habitatges adquirits estan situats tres a Encamp i un a Sant Julià de Lòria.

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va criticar que «l’Institut Nacional d’Habitatge fa molt i no fa res» i que aquesta informació no ha arribat a la població. Ubach considera que les ajudes no poden ser «almoina» i que una bona proposta en matèria d’ajudes d’habitatge és la que ha proposat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, en què pretén ajudar les famílies en la compra del seu habitatge principal amb l’ajuda de les entitats financeres.

Les consultes sobre l’habitatge no han parat d’augmentar des del 2020

Durant el 2023 s’han rebut 868 consultes, la xifra més elevada des de la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge. Al llarg d’aquests quatre anys, les consultes no han parat d’augmentar passant de les 444 l’any 2020, les 554 el 2021, el 2022 van créixer fins a les 663 consultes i el gran increment s’ha registrat durant l’any passat. El nombre de consultes ha augmentat un 95,5% entre el 2020 i el 2023, sense tenir en compte que el 2020 es van començar a atendre-les a finals de febrer.

Si bé les consultes de tots els tipus d’usuaris han augmentat, les que procedeixen de professionals són les que han crescut més en proporció. Aquest fet confirma la consolidació de l’INH com un organisme de referència i expert en matèria d’habitatge no només per a la ciutadania, sinó també per als professionals i les institucions del país. Cal destacar que la tendència manifestada durant aquesta primera quinzena de l’any 2024 és que continuï creixent en el nombre de consultes rebudes.

Ubach va exposar que «la situació és desastrosa per les polítiques neoliberals del Govern actual de Demòcrates per Andorra» per la qual cosa no veu significatiu aquest augment de consultes a l’INH i va remarcar que per aquest motiu «més de 3.000 persones van sortir a manifestar-se al carrer».

El Govern va crear l’Oficina de l’Habitatge el 25 de febrer del 2020 perquè les persones que ho necessitessin poguessin dirigir-s’hi i aclarir els seus dubtes en matèria d’habitatge. Les seves funcions, que consistien a prestar serveis d’informació, orientació, assessorament i resolució de dubtes sobre habitatge a tota la ciutadania van ser assumides per l’INH a partir de l’1 d’abril de l’any passat quan va signar amb l’Executiu un conveni que li atribueix les funcions desenvolupades fins a la data per l’Oficina de l’Habitatge.