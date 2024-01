Marsol anuncia una moratòria fiscal per a autònoms i petits empresaris

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va exposar ahir una millora en l’operativa comptable dels petits autònoms que tinguin una facturació anual inferior als 150.000 euros. D’aquesta manera, a través de la llei del pressupost s’ha inclòs una nova pròrroga per a les persones físiques que tinguin uns ingressos inferiors a aquesta xifra. D’aquesta manera, els autònoms ja no hauran de presentar els comptes aquest any, sinó que ho faran el que ve, amb les dades d’aquest exercici 2024. Segons va explicar la ministra, «aquesta mesura afectarà 5.600 empreses, una quantitat important d’autònoms que aquest any no hauran de dipositar els comptes del 2023».

Per altra banda, també s’ha establert que les persones físiques que facturin menys de 150.000 euros i que s’acullin al mètode de determinació objectiva estaran exemptes de fer aquest dipòsit de comptes. Segons Marsol, a aquesta mesura si acolliran 275 empresaris.

Aquestes són les dues modificacions que l’executiu va realitzar, treballant conjuntament amb el col·legi d’economistes i assessors fiscals i tributaris, als quals Marsol va agraïr la seva col·laboració.

Les modificacions venen arran que l’any 2022 la llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania establís una pròrroga en l’obligació del dipòsit de comptes per part dels petits empresaris amb una xifra anual total d’ingressos inferior a 150.000 euros, la qual establia que abans del 31 de juliol s’havien de presentar els comptes. Marsol va destacar que aquesta mesura va generar «neguit» entre els empresaris perquè era «una càrrega econòmica i de volum de feina» que veien complicat poder complir.

La ministra també va afirmar que s’estaven revisant els models de declaracions normal i abreujada per poder «fer un model més simplificat perquè el sistema actual és complicat». Marsol també va expressar que esperen tenir aquests nous models en sis mesos i, per tant, estaran disponibles de cara al dipòsit de comptes del 2025.

La titular d’Economia va explicar que els empresaris andorrans «presenten bé les coses» però va voler aclarir que és el departament que gestiona els dipòsits el que controlarà que tothom dipositi els comptes, fent èmfasi en les empreses que estan inactives, en les quals la ministra va reconèixer que es vol saber la xifra exacta per poder prendre mesures i convidant-les a fer que s’adaptin o que es donin de baixa.