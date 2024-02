El preu del metre quadrat augmenta un 10,2% durant el 2023

El nombre de transaccions immobiliàries durant el 2023 ha baixat un 12,1% en relació amb l'any anterior. La Massana ha estat la parròquia que ha presentat una disminució més gran en el nombre de transaccions, amb una baixada del 28,4%, mentre que Sant Julià de Lòria ha estat el territori on s'han incrementat més amb un 12,5%. Pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels béns immobles transmesos al llarg de l'any passat, el dels pisos ha incrementat un 10,2%, el dels terrenys un 113,3%, el d'altres construccions un 19% i el de les places d'aparcament un 5,2%. La resta de béns presenten disminucions respecte de l'any anterior.



Pel que respecta als pisos per parròquies, el preu per metre quadrat de pisos que més incrementa en termes relatius és a Canillo amb un 28%, Sant Julià de Lòria amb un 19,6% i Ordino amb un 15,9%. Les úniques parròquies on disminueix en termes relatius el preu per metre quadrat dels pisos és a Encamp amb un 4,4% i Andorra la Vella amb un 0,8%.



En relació amb el nombre de béns immobles transmesos l'any 2023, tal com publica aquest dilluns el Departament d'Estadística, la variació ha disminuït un 14,4% respecte l'any anterior, on tots els béns immobles han patit un decrement de les seves transaccions amb l'excepció dels locals comercials (60,7%) i els magatzems (100%). Per parròquies, totes presenten disminucions en els béns immobles transmesos respecte de l'any anterior, amb l'excepció de Sant Julià de Lòria (24,4%).



Pel que fa al valor dels béns immobles transmesos l'any 2023, la variació ha disminuït un 3,8% respecte de l'any anterior, on les variacions negatives més significatives han estat els edificis (36,2%) i els terrenys (15%) i els increments més grans en magatzems (159,2%) i locals comercials (42,5%) respecte l'any anterior. Per parròquies, Ordino (65,4%) i Encamp (28,1%) disminueixen el valor dels béns transmesos mentre que la resta de parròquies incrementen el valor dels béns transmesos respecte l'any anterior.



En referència a la superfície transmesa l'any 2023, la variació ha disminuït el 45,7% respecte l'exercici anterior. Els terrenys (60,2%) i els edificis (29,7%) han estat els béns immobles que registren una variació negativa més elevada de la superfície transmesa; per contra, els magatzems (239,1%) i els locals comercials (68,4%) són els béns que més incrementen la superfície transmesa aquest 2023 respecte l'any anterior. Per parròquies, totes disminueixen la superfície transmesa dels béns immobles excepte la Massana (1,1%) respecte l'any anterior.