La família Grifols abandona la gestió de la multinacional

Cal recordar que totes aquestes accions arriben d’ençà que Gotham City Research, un fons baixista que analitza els comptes de les empreses cercant irregularitats hagués deixat entreveure que les xifres de Grifols podrien estar manipulades, esdevenint en una important caiguda de la companyia a la borsa. A més, per posar en context, les darreres notícies al respecte eren que el cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar que en el cas que les acusacions cap a la farmacèutica fossin certes, el projecte que es vol implementar a la parròquia d’Ordino continuaria endavant.

Tal com informa l’agència EFE, la multinacional d’hemoderivats ha donat a conèixer aquests canvis amb què es consumeixi definitivament la sortida dels Grifols de la gestió del dia a dia de la companyia i es torna a canviar al seu primer executiu, si bé Thomas Glanzmann, el fins ara conseller delegat, continuarà com a president executiu.

Els dos únics membres de la família Grifols que encara formaven part de la cúpula de la multinacional d’hemoderivats, Víctor Grifols Déu i Raimon Grifols Roura, han decidit abandonar els seus llocs directius, de manera que la família propietària se centrarà en el seu rol com a accionista i Grifols ha designat Nacho Abia, procedent d’Olympus Corporation, nou conseller delegat.

Per El Periòdic

