Els ingressos a la Duana augmenten un 30% al gener

Quant als ingressos obtinguts per la importació d'altres mercaderies, el mes passat van ser de 6.617.411 euros, un 0,2% menys respecte que el mateix mes de l'exercici passat, però un 106,1% superiors a la recaptació assolida el gener del 2022 que es va quedar en 2,2 milions.

En el cas concret del tabac, el mes passat es van recaptar 9,5 milions d'euros, un 73,7% més respecte als 5,4 milions que van suposar per a les arques de l'Estat les taxes a la importació d'aquest producte el gener del 2023, i també un 27,9% més respecte als 7,4 milions obtinguts ara fa dos anys.

La Duana va recaptar el mes gener per les diferents taxes un total de 20.016.981 euros, un 29,7% més respecte dels 15.437.490 euros que es van ingressar el mateix mes de l'any anterior, i un 26,3% més també que el primer mes del 2022, quan els ingressos van registrar una xifra rècord.

Per El Periòdic

