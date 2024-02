Una trentena d'empresaris participen en la xerrada sobre les obligacions de la COP 28

Una trentena de persones van assistir ahir a la xerrada Perspectives de l’acció climàtica internacional en el context andorrà: reptes i oportunitats per a les empreses del país, organitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i que va comptar amb la participació del secretari d’estat d’Afers Europeus, Landry Riba; el secretari d’estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné; el director d’Energia i Transports del Govern d’Andorra, Carles Miquel i les tècniques de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Anna Boneta i Meritxell Cuyàs. L’objectiu de la xerrada va ser explicar al teixit empresarial del país i quines són les implicacions de les decisions preses a la Cimera del Clima (COP 28) que va tenir lloc el passat mes de desembre a Dubai.

Per El Periòdic

