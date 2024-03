La CEA veu necessari adaptar la llei de contractació pública a les directives europees

Sobre la reciprocitat, el director de l'Observatori de la Contractació d'Espanya ha destacat que "quan t'obres a un mercat hi ha d'haver reciprocitat" . Gimeno considera que s'ha de garantir que els països de l'entorn aplicaran les mateixes regles, "ha de ser bidireccional, si és unidireccional com sembla que és, estem tenint un problema d'ingenuïtat" .

En la jornada, que s'ha celebrat aquest matí a l'Art Hotel d'Andorra la Vella, hi ha participat també el director de l'Observatori de la Contractació d'Espanya i catedràtic de la Universitat de Saragossa, José María Gimeno, que ha destacat la importància de conèixer la realitat econòmica i social del país abans de prendre qualsevol decisió. Preguntat sobre la llei andorrana de contractació pública, Gimeno l'ha titllat d'"excessivament burocràtica" i que "ve heretada de pràctiques de fa 30 anys que Europa ja ha abandonat" . A més, considera necessari canviar la normativa perquè amb l'actual "es debilita molt les empreses andorranes perquè les exposa a un mercat de competència i preus que no és ni el més adient ni el més convenient".

La CEA ha organitzat una jornada amb la voluntat de reflexionar sobre la contractació pública en el mercat interior de la Unió Europea. El president de la Confederació, Gerard Cadena, ha expressat que Andorra té una llei de contractació pública del 2022, però que "s'ha de reformular perquè hi ha apartats que no compleixen amb les directives europees", i ha remarcat que cal "treballar en aquestes modificacions". En declaracions als mitjans de comunicació, Cadena ha remarcat la voluntat de la CEA de "protegir el teixit empresarial andorrà".

Per Alba Cladellas

