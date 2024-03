Les accions de Grifols tornen a caure després d’un nou informe de Gotham

Les accions de la multinacional Grifols estan patint una nova caiguda aquest dimecres després que Gotham City Research hagi publicat aquest mateix matí un segon informe en què es qüestionen les pràctiques comptables de la farmacèutica. Aquesta vegada les accions han patit una caiguda del 14% arribant als 6,7 euros.

En aquest informe, Gotham City denuncia un crèdit de 321 milions d'euros a Scranton com a part d'un acord de cash pooling, però sense la intenció que aquest import sigui retornat en efectiu sinó en dividends.

De nou, s'acusa Grifols d'amagar informació als accionistes i de no complir amb el seu Compromís d'"ètica i transparència". El fons baixista assenyala que "creiem que Grifols hauria de parlar menys sobre els seus alts estàndards fins que no actuï d'una manera que ho corrobori". Gotham defensa que des de l'informe del 20 de febrer en el qual es posava en dubte la relació real entre la matriu i Scranton, la multinacional va oferir més informació de forma selectiva a uns quants analistes i no a tot el públic en general, que no té accés a certes trucades entre l'empresa i els representants dels inversors.

La multinacional catalana no està qüestionada només per Gotham, sinó que també ho està per Kepler. En una anàlisi, han fet constar que les transaccions entre les parts són controvertides i que l'empresa hauria d'aportar molta més informació.

Tot i que Grifols va denunciar al fundador de la firma d'anàlisis, Daniel Yu i a tots els implicats en la seva caiguda de cotització el passat mes de gener, Gotham considera que des de la farmacèutica se'ls ha donat la raó amb tres canvis que han fet en la governança de la multinacional des de la publicació del primer informe. Segons expliquen, "Grifols ha intentat desprestigiar-nos amb paraules, però en els fets, sembla que ens estan donant la raó".