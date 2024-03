Creand imparteix un curs d’iniciació a la sostenibilitat en l’empresa

Diversos experts de Creand Crèdit Andorrà, en col·laboració amb la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), enceten el pròxim mes d’abril el curs ‘Iniciació a la sostenibilitat en l’empresa’, en el marc del Cicle de Perfeccionament Professional de la Universitat d’Andorra. La formació, que es durà a terme en dues jornades, serà impartida pel director de la unitat de Sostenibilitat de l'entitat bancària, Martí Alay, i la tècnica de la mateixa, Natàlia Lalinde, així com amb el suport de la sòcia responsable de Sostenibilitat i Canvi Climàtic de PwC a Catalunya i Andorra, Marga de Rosselló.

El curs aborda diferents conceptes bàsics per entendre la sostenibilitat des de la perspectiva ambiental, social i de governança (ASG), fent èmfasi en les oportunitats per a les empreses d’introduir en la gestió aspectes com el canvi climàtic, la igualtat d’oportunitats o l’ètica, i la transparència en els negocis per evitar el conegut ‘greenwashing’. A més, també proposa una breu aproximació als marcs internacionals i nacionals, com l’Agenda 2030 i els ODS, l’Acord del clima de París, la normativa andorrana derivada de la Llei d’impuls de la transició energètica o la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat.

La formació està adreçada a professionals, estudiants, professorat i totes aquelles persones interessades a adquirir nocions bàsiques en l’àmbit de la sostenibilitat, amb l’objectiu que les puguin aplicar als seus projectes personals. La durada del curs serà de vuit hores, repartides en dues sessions: divendres 19 d’abril, de 16.00 a 20.00 hores, i dissabte 20 d’abril, de 09.00 a 13.00 hores. El període de preinscripció romandrà obert fins al 5 d’abril i es pot formalitzar la participació a través de la web de la Universitat d’Andorra.

Cal destacar que el Cicle de Perfeccionament Professional és un programa de formació continuada de la UdA, sota la voluntat d’anar més enllà de l’ensenyament reglat i permetre l'accés al coneixement a la societat en general. Compta amb la col·laboració de Creand Fundació, el qual finança un 20% de la matrícula amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social. Creand Crèdit Andorrà, que va incorporar la Unitat de Sostenibilitat en l’estructura organitzativa l’abril de l’any passat, és el primer banc d’Andorra adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i als Principis de Banca Responsable d’UNEP Fi com a full de ruta per a l’estratègia de banca compromesa.