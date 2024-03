L'IPC del febrer se situa en el 4,3%

La variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes de febrer ha quedat fixada en el 4,3%, una dècima per sota de la dada registrada durant el mes de gener (4,4%). Segons les dades fetes públiques avui pel Departament d'Estadística, el principal grup que ha fet disminuir la inflació ha estat el d'aliments i begudes no alcohòliques, que s'ha situat en el 4,6% a causa, principalment, de la disminució dels preus dels llegums i les verdures fresques.



Els principals grups que han fet augmentar la inflació han estat el de vestit i calçat, que amb un augment de cinc punts, s'ha situat en el 6,2%; el d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, que s'ha fixat en el 5,5% a conseqüència dels preus del lloguer d'habitatge i, en menor mesura, dels combustibles líquids; i el grup de transport, que ha augmentat un punt i una dècima fins a arribar el 2,1% a causa de l'augment dels preus dels carburants.



Així mateix, cal destacar que durant el mes de febrer la variació anual de la inflació subjacent s'ha situat en el 5,1%, vuit dècimes per sobre de l'IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, destaca l'augment de la variació anual de l'índex de preus dels productes petroliers, que passa del 8% negatiu al gener al 3,3% negatiu al febrer, i les disminucions de les variacions dels productes frescos i de l'alimentació sense productes frescos, que passen del 4,4% al 9,2% al gener al 0,9% i 7,2% durant el mes de febrer respectivament.



En relació amb els països de l'entorn, l'IPC d'Espanya del febrer s'ha situat en el 2,8%, sis dècimes per sota de la variació registrada al gener. Per la seva banda, l'IPC de França al febrer s'ha fixat en el 3%, una dècima per sota de la variació registrada durant el mes anterior.