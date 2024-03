L'antic Hotel Àrtic, un edifici remodelat amb 27 habitatges de lloguer assequible

La proposta de la remodelació i adaptació de pisos buits per posar a disposició d'habitatges de preu assequible del Govern és, per una part, realitat. Avui, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha fet una roda de premsa a un dels pisos habilitats de l'antic Hotel Àrtic d'Andorra la Vella, remodelat com a habitatge de preu assequible sota el nom d'Edifici Tobira 11. L'immoble, el qual va ser adquirit per l'Executiu el passat setembre per un import de 9,2 milions d'euros, compta amb 27 pisos en total: 13 habitatges d'una habitació —entre 30 i 50 metres quadrats (m2)—, 13 més de dues habitacions —entre 55 i 75 m2— i un habitatge de tres habitacions amb un espai total de 80 m2. D'aquesta manera es dona «solució al problema d'habitatge que tenim al país», ha declarat Marsol, afegint que «avui presentem els primers pisos del parc públic a preu assequible que el Govern ha comprat per cobrir les necessitats dels ciutadans».



D'altra part, la ministra ha incidit, de nou, en què la voluntat del Govern és que «ningú destini més del 30% dels ingressos per pagar l'habitatge». Per aquesta raó, des del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge s'han marcat uns requisits per tal que els ciutadans i ciutadanes que els compleixin puguin accedir a un d'aquests lloguers assequibles. L'anàlisi de la documentació i el compliment dels requisits anirà a càrrec de l'Institut Nacional d'Habitatge, tal com ha esmenat la ministra: «L'INH té el paper de gestió, assignació i adjudicació dels habitatges», ha exposat Marsol, a més de «crear una base de dades dels sol·licitants dels lloguers a preu assequible, així com regular els requisits i processos d'adjudicació». En definitiva, a més de donar solució a la problemàtica de l'habitatge, des del ministeri es vol fer «una fotografia de les famílies i les seves necessitats», ha declarat la titular de la cartera d'Habitatge.



ELS REQUISITS / En la línia d'adjudicació, per poder accedir a aquest tipus d'habitatge els requisits establerts són, entre altres, haver residit de manera «ininterrompuda i permanent mínim cinc anys al Principat», així com complir dues necessitats: no tenir en propietat cap pis i acreditar que es destinen més d'un 30% dels ingressos al lloguer actual. A més, el sol·licitant ha de ser major d'edat i complir un mínim d'1,01 vegades el salari mínim vigent i un màxim de 2,2 vegades.

Paral·lelament, Marsol ha avançat que «en un màxim de 15 dies el reglament podrà estar aprovat i publicat, i, en mes i mig, més o menys, es podran presentar les sol·licituds».