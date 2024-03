Marsol presenta les oportunitats econòmiques d’Andorra

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va mantenir ahir una reunió de treball amb una vintena d’empresaris de la Cambra de Comerç francesa a Barcelona. La ministra va fer una presentació de les oportunitats de negoci que ofereix el país, va exposar quins són els sectors prioritaris que s’estan potenciant, l’estat de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i va abordar altres temàtiques, com l’estat actual de les relacions econòmiques que manté Andorra amb França i Espanya. Per la banda francesa, es va mostrar molt interès a conèixer perquè Andorra s’ha convertit en una de les destinacions de moda per als inversors internacionals i els avantatges que comportaria l’aprovació de l’Acord d’associació.

En acabar la trobada, Marsol va manifestar que «ha sigut una gran oportunitat per presentar l’Andorra que tenim i la que estem creant. També hem pogut parlar de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, al qual tots els empresaris presents hi veuen grans avantatges, i transmetre la nostra voluntat de col·laboració». En aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç francesa a Barcelona, David Cabero, va destacar que «ha sigut una gran sessió on hem pogut veure la transformació d’Andorra, on hem après moltes coses que no sabíem sobre el país i on hem pogut conèixer la nova estratègia que té el Principat i l’acord d’Associació amb la Unió Europea negociat, mostrant-nos exemples clars que ajudaran al seu desenvolupament econòmic». L’acte, que es va organitzar per la Cambra de Comerç Francesa a Barcelona en col·laboració amb la seva homòloga al Principat i amb Andorra Business, també va servir per conèixer de primera mà les necessitats i interessos de la comunitat empresarial francesa.

Posteriorment, la delegació andorrana va aprofitar el desplaçament per visitar el Tecnocampus de Mataró, un dels principals parcs tecnològics espanyols que impulsa l’activitat universitària i de transferència de tecnologia a tota la regió. A més, compta amb tres escoles universitàries adscrites a la Universitat Pompeu Fabra, un parc empresarial i un viver d’empreses, la qual també van poder conèixer. La delegació andorrana la van completar el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura; el president i la directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Josep Maria Mas i Sol Rossell, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.