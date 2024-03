MoraBanc tanca l'exercici del 2023 amb un benefici de 51,4 milions d'euros

L'any 2023, MoraBanc va tancar l'exercici amb un benefici de 51,4 milions d'euros, un 22% més que el 2022, quan la xifra es va situar en 40,1 M€. A més, s'ha mantingut la tendència de creixement en volum d'actius i el grup ha tancat l'any amb 11.014 milions d'euros de recursos gestionats (AUMs), la qual cosa suposa un increment del 7% respecte al període anterior. Els comptes anuals seran sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes prevista per a finals del mes d’abril, la qual està pendent de convocar.

Entre les dades més rellevants, destaca la rendibilitat de l'entitat, amb un ROE que en l'últim any s'ha elevat fins al 14,17% i un RoTE del 15,31%. La solidesa del balanç, una de les senyes d'identitat en la manera de fer banca del Grup, queda patent en la ràtio de solvència, que se situa en el 21,14% (CET 1 fully loaded), i en la de liquiditat (LCR), que va tancar el 2023 amb un valor de 305,44%, la qual cosa reflecteix l'excel·lent situació de liquiditat que l'entitat ha estat capaç de mantenir, fins i tot després de la compra de Banc Sabadell d'Andorra l'any 2021.

Així, el 2023 la inversió creditícia va arribar als 1.446 milions d'euros, amb una cartera de bona qualitat creditícia com mostra la millora en la ràtio de morositat, que va baixar fins al 2,48%.

El president de MoraBanc, Joan Maria Nin, es mostra satisfet amb els resultats assolits i exposa que "el sòlid creixement dels nostres beneficis reflecteix el compromís continu de MoraBanc amb la sostenibilitat a llarg termini. El nostre enfocament en el creixement dels ingressos, l'expansió de la nostra base de clients i l'eficiència operativa ha demostrat ser exitós una vegada més". A més, Nin ha afegit que "aquests resultats no només són un testimoni de la feina dura i la dedicació del nostre equip, sinó també un reflex del sòlid model de negoci que hem construït al llarg dels anys".

Tanmateix, el conseller director general de MoraBanc, Lluís Alsina, ha evidenciat la voluntat de l'entitat per continuar sumant al país malgrat les diverses situacions. "Els resultats registrats, amb un creixement del 20% dels nostres beneficis, en un any d'inversions, evidencien la capacitat de MoraBanc per trencar barreres i mantenir una inèrcia positiva malgrat els riscos geopolítics i la desacceleració de l'economia que han marcat el 2023".