Myandbank ofereix un dipòsit amb un tipus d’interès del 4% TAE

Des del seu llançament, aquestes carteres compten amb molt bona rendibilitat: des de 4,19% la més conservadora fins al 17,34% la més dinàmica. En cas que a venciment del dipòsit el client no tingui la nòmina domiciliada, s’abonarà l’interès del compte corrent remunerat, un 2%.

Aquest dipòsit es podrà contractar fins al 30 d’abril, des de 10.000 euros fins a 50.000, sempre que el client tingui la seva nòmina domiciliada o hagi invertit en les carteres automatitzades de Myandbank, adaptades a diferents perfils de risc i compostes per fons de la gestora internacional Vanguard. La inversió en aquestes carteres es pot fer a partir de només 150 euros i amb les comissions més baixes del mercat.

Per El Periòdic

