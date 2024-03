Andorra rep més de 720.000 visitants al mes de febrer

Al llarg del mes de febrer han entrat al país un total de 721.120 visitants, dels quals 333.578 han estat excursionistes (46,3%) i 378.542 turistes (53,7%). Respecte del mes de febrer del 2023, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, el nombre de visitants ha augmentat un 3,7%. En aquest sentit, el nombre d'excursionistes presenta un increment del 9,3%, mentre que el de turistes baixa un 0,7%. Per país de residència, els visitants d'altres procedències han presentat una variació positiva del 13,2%, seguit dels visitants espanyols i dels francesos, els quals han augmentat un 1,8% i un 1,4% respectivament.



En termes acumulats dels darrers dotze mesos, els visitants s'han incrementat un 9,3% en relació amb el mateix període de l'any anterior. Tant els turistes com els excursionistes han presentat increments del 9,6% i del 9% respectivament. Per país de residència, els visitants d'altres procedències continuen sent els que més augmenten (21,6%), seguits dels espanyols (7,7%) i dels francesos (7,3%).



Un increment en el nombre de vehicles



De manera paral·lela, cal destacar que el nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de febrer han estat 328.767, un fet que suposa una variació percentual positiva respecte del mateix termini anterior del 2,2%. El total de turismes presenta un increment del 2,5% i el de vehicles pesants, un decrement del 5,3%.



Els turismes procedents d'Espanya han tingut una variació percentual positiva de l'1,1%, mentre que pels procedents de França, la variació ha estat del 5,1%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual negativa del 5,9% per la frontera hispanoandorrana, mentre que per la francoandorrana la variació també ha estat negativa, en aquest cas del 0,5%.



Finalment, el nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos han estat de 4.243.086, fet que representa una variació positiva del 4,9% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.046.138 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 124.816 unitats, un 4,6% més respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 5,5% (72.132 unitats més).