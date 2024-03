Les vendes a les grans superfícies baixen un 3,1% al gener

L'índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall ha experimentat una variació negativa del 3,1% durant el mes de gener respecte del mateix mes de l'any anterior. Pel que fa al desglossament de l'índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris incrementa un 4,3%, mentre que la venda de la resta de productes (no alimentaris) decreixen un 9,3% en comparació amb el mateix període. Pel que fa a l'índex de vendes a preus constants cau un 8,3%, així com les vendes de productes alimentaris, els quals pateixen un descens del 2,7%. Així mateix, les vendes de la resta de productes presenten un decreixement del 13,3% en comparació amb el període homòleg de l'any anterior. D'altra banda, l'evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials el gener del 2024 s'ha incrementat un 2,4%,respecte al mateix mes de l'any anterior. El 63,6% són dones i el 36,4% són homes. Finalment, cal destacar que el 90,4% disposa de contractes a jornada completa i la resta gaudeix d'una jornada laboral a temps parcial.

Per El Periòdic

