La concessió de noves hipoteques cau un 5,4% durant el 2023

Les hipoteques noves concedides durant el 2023 van disminuir un 5,4% respecte de les del 2022, passant de 702 a 664, destacant el creixement del nombre d'hipoteques concedides a les parròquies de Canillo, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. La resta de parròquies, per contra, presenten variacions negatives.

En relació amb les hipoteques noves concedides per a ús residencial, hi va haver una disminució percentual del 8,1% l'any 2023, mantenint així l'evolució desfavorable des de l'any 2021. Aquest tipus d'hipoteques inclouen habitatges de primera o segona residència. Les parròquies amb més hipoteques concedides per a ús residencial van ser la Massana, Canillo i Escaldes-Engordany, amb 123, 105 i 103 noves hipoteques respectivament. En relació amb l'evolució, van presentar variacions positives les parròquies de Canillo, de Sant Julià de Lòria i d'Escaldes-Engordany.

Per contra, el nombre d'hipoteques noves concedides per a la resta d'usos, els quals inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, van augmentar un 29,4% l'any 2023 respecte al 2022, amb 66 hipoteques.



Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest últim any, s'ha observat una disminució del 9,7% del valor de les hipoteques concedides respecte del 2022, amb uns 339 milions d'euros concedits. L'import màxim concedit va ser, amb 79 milions d'euros, per a la parròquia de la Massana. Quant a l'import mitjà de totes les hipoteques concedides per l'any 2023, va ser de 510.551 euros, un 4,6% menys respecte l'any 2022 (534.923 euros).



D'altra banda, quant al valor de les hipoteques concedit per a ús residencial, va disminuir un 6% l'any 2023 en comparació amb l'any anterior. Destaquen, amb el 33,9% i 23,5% de decreixement respectivament, les parròquies d'Ordino i d'Encamp, mentre que a la parròquia de Canillo el valor de les hipoteques concedit va créixer el 36,7%. Igualment, s'observa una disminució en cinc de les set parròquies de les hipoteques concedides l'any 2023 per a ús residencial. En aquest sentit, l'import mitjà va situar-se en 320.748 euros, amb un augment del 2,3% (313.395 euros per l'any 2022).



Paral·lelament, el valor de les hipoteques per a altres usos va disminuir un 14,2% l'any 2023 en comparació amb l'exercici anterior, tot i l'augment molt significatiu registrat a les parròquies de Canillo i la Massana. L'import mitjà d'aquestes hipoteques va quedar fixat per l'any 2023 en 2.230.286 euros, el que suposa una disminució del 33,7% respecte del 2022 (3.362.667 euros).



En referència a les dades del segon semestre del 2023, el nombre d'hipoteques noves concedides al Principat d'Andorra va mostrar un augment del 30,9%, amb 373 hipoteques concedides respecte de les 285 concedides el segon semestre de 2022.



Quant al nombre d'hipoteques noves concedides per a ús residencial al Principat durant el segon semestre de l'any passat, van augmentar un 19% en comparació al segon semestre de l'any anterior. Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest termini, l'import màxim concedit correspon a la parròquia de Canillo, amb més de 49 milions d'euros.



Pel que fa al valor de les hipoteques concedit per a ús residencial, destaquen les parròquies de la Massana, d'Escaldes-Engordany i de Canillo, amb uns 24, 20 i 19 milions d'euros respectivament per aquest segon semestre de l'any 2023.