Duel de màxima exigència

Després del triomf de la Copa Catalunya, l'FC Andorra torna a disputar LaLiga Hypermotion amb una motivació extra per afrontar el tram final que li resta. Així, demà (18.30 hores) visitarà el Cartagonova per enfrontar-se contra el Cartagena, un rival directe per la permanència.

Els de Julián Calero són 17ns amb 35 punts després del mal inici de competició que van protagonitzar, ara amb sis punts més que els tricolor, els quals es mantenen 21ns. El duel, doncs, serà de màximes exigències per als dos conjunts, encara més per als del Principat vista la mala ratxa com a visitant i la patacada del dilluns contra l'Amorebieta. En aquest sentit, Eder Sarabia va reconèixer ahir que els murcians "ens exigiran molt i serà un partit molt dur", més després d'aquesta setmana "molt dura" amb tres duels i gairebé sense descans.

"La distància amb ells fa que si no els guanyem, serà difícil superar-los en classificació", va comentar també el basc, reconeixent que el de demà és un "duel directe i un partit molt important". Així mateix, va recordar el cop dur que va suposar la derrota contra el cuer, i que per això el matx contra el Cartagena és una prova "meravellosa per demostrar fortalesa mental i que som capaços de sobreposar-nos al que ens exigeixi el partit". Respecte a les virtuts dels rivals de demà, l'entrenador del conjunt andorrà va indicar que els poden plantejar coses diferents: "Es troben a gust sent sòlids amb el bloc defensiu, tenen agressivitat i fortalesa". En canvi, per a fer-los front, els tricolor "podem trobar solucions per fora i per dins en espais reduïts, i si estem dins els podem fer mal amb atacs verticals".

Cal recordar que al duel d'anada l'FC Andorra va vèncer per 3-2 amb un hat-trick de Manu Nieto, i Sarabia va voler apuntar que els seus estan millor ara que llavors, tot i que els falta polir petits detalls pels quals ja estan buscant solucions i alternatives. Un exemple és en la falta de gol, aspecte pel qual "ara juguem amb dos davanters i intentem ser més verticals posant més pilotes a l'àrea". Precisament, demanat per l'atacant ara cedit a l'Elx, el de Bilbao va indicar que "va fer una grandíssima pretemporada i va començar molt bé la lliga", però després va arribar la competència de Scheidler, "qui ens va donar molt al principi". "És cert que ara els podríem tenir als dos", va afegir.

Cal destacar que al Cartagena hi juga cedit pels andorrans Raúl Lizoain, qui "està fent un gran final de temporada". Ara, l'objectiu dels de Sarabia passa pel dia a dia, en estar enfocats a curt termini. "L'entrenament d'avui és el camí el que hem de fer. Avui hem complert l'objectiu, demà el següent. Sé que podem guanyar a qualsevol rival", va finalitzar.