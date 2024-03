Creand Crèdit Andorrà reduirà l'emissió de fins a 22 tones de CO2 a l'any

Aquesta iniciativa s’ha presentat en el marc de la jornada ‘Crèdits de carboni en acció: potencial dels projectes de compensació’ que ha organitzat la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, amb la presència del secretari d’Estat per a la Transició Energètica, David Forné, i del director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Carles Miquel. El projecte s’emmarca en el pla d’accions del Sistema de Gestió Ambiental de l’entitat, que des del 2004 treballa per reduir l’impacte de l’activitat financera i bancària incloent criteris d’eficiència ambiental en els processos de negoci i operatius. El Sistema disposa de la certificació ISO 14001:2015 de gestió ambiental. Un dels objectius estratègics del Sistema és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic a través d’un pla d’eficiència energètica que l’any passat li va permetre reduir un 21% el consum d’energia i un 52% les emissions que se’n deriven.

Pel que fa a la instal·lació dels panells solars, s’executarà en dues fases. La primera, als edificis de Santa Coloma i Pas de la Casa, es va iniciar el gener passat i es calcula que generarà l’energia elèctrica suficient per a autoconsum dels immobles, mentre que l’excedent serà injectat de nou a la xarxa pública. I la segona fase abasta les seus de Plaça Rebés i Sant Antoni, i es preveu que comenci a final d’any.

