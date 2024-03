Nous projectes per estalviar l’emissió de més de 1.000 tones de CO2

L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), amb la col·laboració de la Cambra de Comerç d’Indústria i Comerç d’Andorra, ha engegat avui unes jornades de treball per explicar i donar a conèixer al teixit empresarial i social del país el mercat nacional de compensació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Aquesta eina, contemplada a la Llei d’impuls de transició energètica i canvi climàtic (Litecc) i implementada a Andorra des del 2021, funciona com un mercat d’oferta i demanda en el qual tothom que vulgui hi pot tenir accés, tant per presentar projectes a finançar com per comprar crèdits de carboni generats amb la implementació de projectes que estalviïn CO2 en la seva implementació. El mercat és voluntari i accessible per a tots els públics, ciutadania en general i empreses, i té com a objectiu estimular projectes sostenibles, respectuosos amb el medi ambient i en favor de l’acció climàtica, connectar projectes de sostenibilitat i possibles inversors.

“És una eina de finançament estratègica per incentivar i promoure la creació de projectes innovadors i una oportunitat per reforçar les polítiques d’acció climàtica, alhora que es dona suport a l'activitat econòmica i social del Principat”, ha destacat durant l’obertura de l’acte el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha posat en valor que la jornada ha permès conèixer els projectes existents i explorar noves idees i col·laboracions que poden enriquir encara més el mercat nacional: “La priorització sempre és impulsar la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per assolir els nostres objectius de neutralitat de carboni el 2050”.

Després de l’èxit assolit en el primer projecte que va entrar a formar part del marcat nacional, actualment es treballa per la incorporació de nous projectes que permetrien evitar emetre prop de 1.000 tones de CO2. D'aquesta manera, durant la jornada de treball s’han presentat els projectes de reducció d’emissions d’Andbus, amb 234 crèdits de carboni per a la substitució i millora de la gestió de la flota d’autobusos; Ensisa, amb 63 crèdits per a l’ús de biocombustibles en les màquines trepitjaneu, i Creand, amb 471 crèdits de carboni per a la instal·lació de plaques solars per a la producció d’energia elèctrica en els edificis. També es treballa per a la incorporació de projectes impulsats per Engas, els quals permetrien incorporar 30 crèdits de carboni; Carisma, amb 175 crèdits de carboni, i el Comú d’Ordino, pendent encara ha de concretar el projecte que determinarà els crèdits de carboni.