L'administració general tenia 2.772 treballadors el 2022, un 1,1% més que el 2021

El personal de l'administració general ascendia a 2.772 persones el 2022, el que suposa un increment de l'1,1% respecte a l'any anterior. Ensenyament, amb un 36% del total del personal de l'administració i el cos general, amb un 35,3%, són els que sumen més empleats.



Segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel Departament d'Estadística tenim que per gènere, 1.630 persones són dones (el 58,8%) i 1.142 són homes (el 41,2%), distribuïts, però de forma desigual entre els diferents cossos que integren l'administració. Així, per exemple, el cos de banders està format completament per homes. Els cossos en els que s'hi troba una àmplia majoria d'homes són el de bombers, el de policia, el d'agents penitenciaris i el de duana, amb un 97,5%, un 90,6%, un 89,8% i un 81,7% respectivament. Quant als cossos on les dones són majoria, destaquen el d'Ensenyament, on un 81,6% del personal és femení, el de justícia, amb un 80,9% i el diplomàtic, amb un 71,4% de dones. La resta de cossos, el general i altres, estan relativament equilibrats quant a gènere.



Pel que fa a la distribució per edat, el 78,2% del personal té entre 25 i 54 anys (2.168 persones) i el seu nombre es redueix d'un 1% respecte a l'any 2021, mentre que el tram d'entre 55 i 64 anys (527 persones, el 19% del total) s'incrementa d'un 8,4% respecte a l'any anterior. El tram de personal d'entre 18 i 24 anys, ha passat de 51 persones l'any 2021 a 60 persones el 2022.



Quant a la nacionalitat, el 80,3% del personal té la nacionalitat andorrana (2.225 persones), el 16,8% la nacionalitat espanyola (466 persones), l'1,2% la nacionalitat francesa i altres nacionalitats (ambdues 32 persones) i el 0,6% restant la nacionalitat portuguesa (17 persones).



Per tipus de relació laboral, el personal funcionari és majoritari (2.111 persones, el 76,2% del total) i reflecteix una disminució del 0,3% respecte a l'any anterior. En canvi, el personal interí, que representa el 19,9% del total, augmenta un 6,6% i se situa en 553 persones. Finalment, el grup d'altres relacions laborals representa el 3,9% restant i per l'any 2022 ha augmentat en una persona i se situa en 108.



Pel que fa a la massa salarial corresponent al personal vinculat a l'administració general, l'any 2022 ascendeix a 96,98 milions d'euros, el que suposa un increment del 4,1% respecte a l'any 2021, i el salari mitjà ha augmentat un 3% respecte a l'any anterior.



Finalment, es constata un augment del 19,5% en la despesa per formació del personal de l'administració pública respecte a l'any 2021, amb un total de 649.923 euros invertits. S'han fet un total de 481 cursos en què hi ha hagut un total de 6.188 assistents.