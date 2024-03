Unnic ha rebut un 14,4% més de visitants dels previstos durant el primer any

El centre d'oci integral Unnic ha rebut durant el primer any d'obertura un 14,4% més de visitants dels previstos inicialment per la societat Jocs SA, l'empresa que gestiona el Gran Casino d'Andorra ubicat en les instal·lacions d'aquest centre d'oci integral. "S'ha superat amb nota la xifra de visitants que ens havíem marcat com a objectiu", ha destacat el conseller delegat de la companyia, Marc Martos.



Pel que fa a la procedència dels visitants, als taulells d'accés a la zona de joc s'han acreditat persones de 144 nacionalitats diferents, un indicador que reforça l'atractiu turístic de l'equipament. En aquest sentit, Martos explica que "un any després de l'obertura del casino, al voltant d'un 51% de les persones que entren cada dia per la porta continuen sent primera visita, dada que ens confirma que estem arribant al turista que visita Andorra i que consolida l'equipament com un important reclam turístic per al país".



Els tornejos de pòquer, que actualment s'organitzen dos cops per setmana, han estat un dels pols d'atracció destacats de visitants. L'èxit d'aquesta activitat ha fet que Unnic estigui a punt de ser una nova parada dels grans circuits internacionals d'aquest joc de cartes. Juntament amb els tornejos de pòquer, les taules de ruleta americana i les de Black Jack, les màquines slot i la zona d'apostes esportives han esdevingut en el seu conjunt un potent espai d'entreteniment, complementat amb l'oferta gastronòmica del centre, els sopars espectacle -amb gran èxit entre el públic francès- i la programació cultural i artística. "Hem organitzat concerts, tributs, actuacions humorístiques, espectacles de màgia i altres posades en escena en les que es potencia el factor sorpresa perquè el visitant gaudeixi d'una experiència única", subratlla el responsable de màrqueting i comercial, Pedro Moran.



Durant el primer any d'obertura, joc i espectacles a banda, Unnic ha organitzat també més d'un centenar d'esdeveniments d'empresa. "Les empreses del país han apostat per les nostres instal·lacions per fer presentacions, formacions, reunions o trobades d'incentius, i també ho han fet nombroses empreses de fora d'Andorra i reconegudes marques de sectors tan diversos com la perfumeria i la cosmètica, la tecnologia, els serveis o les finances, entre altres", ha afegit Moran.



La setmana passada, Unnic va celebrar una festa amb motiu del seu primer aniversari plena de música, gastronomia, joc, diversió, performances i experiències úniques van guarnir una vetllada molt concorreguda. "Hem volgut celebrar aquest primer any amb una gran festa preparada amb molta il·lusió perquè en gaudissin tots els nostres clients i accionistes. Estem molt satisfets de com el públic ha acollit i segueix acollint aquest gran projecte de país", ha destacat Marc Martos.