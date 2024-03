La Batllia decreta la fallida de BPA i nomena l'AREB com a administradora judicial

La Batllia ha pres una decisió rellevant en relació amb la banca andorrana, específicament amb la societat Banca Privada d’Andorra, SAU. En una resolució emesa el 20 de març de 2024 i que s'ha publicat avui al BOPA, s'ha decretat la cessació de pagaments i la fallida d'aquesta entitat bancària. La data establerta per a la cessació de pagaments i fallida retrocedeix als 18 mesos anteriors a la resolució judicial.

A més, al document, publicat aquest dimecres, s'exposa també que la Batllia ha designat l'Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) com a administradora judicial dels béns i drets relacionats amb aquesta situació. Per aquesta mateix raó, l'AREB té com a responsabilitat dur a terme les operacions previstes en el marc del Decret de cessació de pagaments i fallida, datat el 4 d’octubre de 1969. Així, és rellevant recordar que l'AREB és l'organisme designat per la Batllia per actuar com a administrador judicial en el procés de cessació de pagaments i fallida de Banca Privada d'Andorra (BPA). I també exerceix un paper clau com a organisme encarregat de gestionar i supervisar el procés de fallida de Banca Privada d'Andorra, en compliment de la decisió judicial emesa per la Batllia.

Aquesta decisió implica un moment crític per al sector bancari del país. La situació financera dels bancs andorrans s'ha vist afectada per diversos factors, incloent-hi la crisi econòmica global i els canvis en el panorama internacional. Aquesta resolució judicial també destaca la importància dels creditors en presentar els justificants dels seus crèdits als administradors judicials en un termini de trenta dies hàbils des de la publicació, per tal de verificar-los i establir-ne la relació corresponent.

La decisió judicial ha generat un impacte significatiu en el sector bancari andorrà, posant de manifest la necessitat d'una supervisió més rigorosa i d'un reajustament enfront dels reptes actuals. La publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra subratlla la transparència i l'obertura en el procés, donant visibilitat als passos que s'estan prenent per abordar aquesta situació complexa.