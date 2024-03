Andorra Business impulsa l'èxit empresarial: 18 empreses reben 78.950 euros en subvencions

La segona convocatòria de les subvencions del Programa Subvencions Andorra Business 2023 beneficia un total de 78.947,59 euros a 18 empreses del país. Així ho ha publicat Govern en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) que ha fet públic aquest dimecres, concretament a la resolució de l'Òrgan Col·legiat respecte a l'adjudicació, per part d'Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU.



Segons informa el butlletí, algunes de les empreses beneficiàries i les quantitats rebudes són les següents: Alpine Security, Sl, Onalabs-Ad Digital Health, Slu, Pastisseries d'Autors s.XXI, Slu, Euromed Consulting Group, amb 6.000 euros; Assessora i Gestora d'Inversions, SA amb 5.040 euros cadascuna; Silvia Callis, amb 5.924,80 euros, i Premsa Esportiva Romgual Sl, amb 5.080 euros. D'altra banda, Formand, Sl ha estat beneficiada amb 4.620 euros; Arcalaska Store, Sl amb 4.656 euros; Selene Molteno amb 4.960 euros; Gia Project, Slu, amb 3.846,40 euros, i Zeno Quantum, Sl amb 3.240,00 euros. Finalment, Tecnologia Capital, Sl ha rebut 2.955,40 euros; Laurence Gassot, amb 2.640 euros; Cecília Tournier, amb 2.240 euros; Rupisalmo, Slu, amb 1.183,32 euros; Fidencis, Sl, amb 640 euros; Ociandsport T-Exp, Slu, amb 720 euros; i BIT24, Sl, 561,67 euros.



Tal com detalla el text, l'objectiu principal d'aquesta iniciativa, la qual es va convocar el passat 25 d'octubre, és contribuir a facilitar l'accés de les empreses a la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria, acompanyant la seva diversificació internacional i la seva presència a l'exterior. La dotació que es va atorgar per la primera convocatòria del 31 de maig va ser de 180.000 euros, segons informa l'ANA.



Finalment, el programa de Subvencions Andorra Business 2023 disposava d'una dotació total de 180.000 euros, dels quals el 85% s'ha destinat a empreses amb una facturació de fins a 350.000 euros, i el 15% restant a empreses que facturen entre 350.000 euros i 2.000.000 euros.