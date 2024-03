Landry Riba: "No prescindim de la declaració d'antecedents penals, només modifiquem la verificació"

Aquest matí, el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, ha defensat les propostes i modificacions que s'inclouen sobre immigració a l'Acord d'associació. A més, ha aclarit que el projecte s'ha d'entendre amb "clau històrica", perquè no és un projecte del Govern com a tal. És un projecte de tots els caps de Govern, inclòs l'actual, a més que "necessitem fer-lo nostre". L'Acord d'associació és una etapa més del pacte d'Estat, ja que "l'Acord és una eina amb la qual defensem el pacte d'Estat, i fins i tot, el traspassa". Així, el secretari d'Estat ha visitat els estudis de gravació de RTVA, en concret del programa Avui serà un bon dia, per respondre les principals qüestions envers el text, a més dels dubtes que el Govern té sobre els resultats exposats per Gide de l'estudi d'impacte encarregat per Andorra Endavant (AE). En aquest sentit, Riba ha expressat que "el que es va exposar per part d'AE el dilluns és que aquest sistema d'immigració previst per l'Acord d'associació ens condemna a un increment de 7% anual durant els anys vinents. Això és una manera de veure l'assumpte. La lectura que jo penso que se n'ha de fer és que passem de 2.033 autoritzacions amb el sistema actual a 354, amb el sistema negociat amb la UE. Estem parlant de 5,5 vegades menys".

A més d'explicar la proposta que inclou el text sobre polítiques d'immigració fent servir xifres actuals i exposant altres dades a les quals aspiren a arribar amb el text negociat, Riba ha declarat que no es pot apel·lar a un increment de la inseguretat perquè "si som capaços de controlar els 2.033 nous residents, més les persones que puguin venir reagrupades, hauríem de ser capaços de controlar aquests 354". Afegint que també tenen en compte alguns marges flexibles dins les quotes d'immigració: "Tenim una pròrroga, que si necessitem més, es podria ampliar aquesta quota, però el que no podríem fer és multiplicar-la per cinc a l'any. La solució pactada és una solució més conservadora".



Finalment, el secretari d'Estat ha posat de manifest les modificacions que proposen respecte a la verificació d'antecedents penals de les persones nouvingudes: "No prescindim de la declaració d'antecedents penals. Ho modifiquem, és cert. Confiarem en les persones que ens diguin que no tenen antecedents penals. La verificació deixaria molt pocs casos fora del filtre".