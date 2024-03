Andbank tanca el 2023 amb un increment de beneficis del 33%

Andbank va tancar el 2023 amb un increment del benefici del 33%, per sobre dels 40 milions d’euros, i amb un volum de negoci de 41.550 milions d’euros, el que suposa un increment del 21%.

La inversió creditícia va augmentar un 4%, fins als 3.225 milions d’euros i els actius sota gestió van créixer un 22% fins als 38.225 milions d’euros, és a dir, 7.084 milions d’euros més. La captació de nou negoci ha sumat 4.810 milions d’euros en actius sota gestió i la revalorització de les carteres dels clients 2.274 milions d’euros més de creixement.

El marge ordinari ha incrementat fins a 268 milions d’euros, un 18% més que l’any anterior. L’EBITDA (marge d’explotació abans d’amortització) va ser de 83 milions d’euros, un 44% més.

Segons el president d’Andbank, Manel Cerqueda, «aquest creixement es deu al dinamisme de l’entitat que prové de la nostra contínua cerca per oferir sempre el millor servei als nostres clients». En aquest sentit, el CEO d’Andbank, Carlos Aso, ha destacat que «hem assolit beneficis rècord a Espanya, Luxemburg i Mònaco i estem tornant a créixer significativament al mercat andorrà».



Principals indicadors / Andbank va incrementar els seus recursos propis fins als 688 milions d’euros, situant les seves ràtios de solvència i liquiditat per sobre dels paràmetres exigits pels acords de Basilea III i per sobre de la mitjana europea.

En aquest sentit, la ràtio de solvència TIER1 es va situar en un 16,93% consolidat i un 29,25% a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR es va mantenir en 290%, quasi tres vegades per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100%, i la ràtio LTD (Loan to Diposit) es va situar en el 51%. Per altra part, la ràtio de morositat va descendir fins a l’1,3%, la més baixa del sector.