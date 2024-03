El centre de resolució de conflictes de la Cambra rep 391 consultes

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) ha fet aquest dimecres balanç de l'activitat del 2023 i ha exposat les línies estratègiques per al 2024. Segons informa l'ANA, durant la trobada, s'ha posat en relleu que una de les grans fites de l'entitat com va ser la posada en marxa del centre de resolució de conflictes empresarials (CRCE) ha permès que durant el 2023 s'hagin rebut un total de 391 consultes, la majoria de les quals relacionades amb la creació d'un comerç o societat, fiscalitat i la legislació andorrana per a la bona marxa del negoci.



L'activitat en gestió també va créixer respecte de l'any anterior. Així, el volum de les tramitacions en carnets ATA s'ha mantingut estable respecte a l'exercici anterior (102), i han crescut en un 20% les consultes a la duana (211), mentre que els pressupostos de cens s'han vist incrementats en un 22% (45).



D'altra banda, durant el ple de la Cambra s'ha assenyalat que el 2023 ha estat l'any de consolidació del projecte de turisme amb la creació del Consell del Sector Privat de Turisme (CSPT), una entitat que agrupa per primera vegada i en una sola veu el sector privat turístic del país.



En concret, el CSPT està format per la Cambra, precursora de la iniciativa, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i 13 empreses i associacions. La Cambra va impulsar aquesta reflexió sobre el model actual de turisme fa gairebé dos anys amb la voluntat donar veu al sector privat i vetllar pels interessos generals i no particulars tot prioritzant la competitivitat del sector i assolint un alineament entre el sector públic i privat en matèria turística.



En l'actualitat, el CSPT és un organisme que ha anat guanyant reconeixement per part de les institucions i que ha constituït tres nous grups de treball per abordar reptes estratègics com la definició d'un nou model turístic, la gestió compartida de dades i la qualificació del personal, així com l'agilització de la nova contractació.



Un dels objectius principals és aconseguir més transversalitat en la gestió amb el Govern, els comuns i Andorra Turisme. En aquest sentit, tres membres del CSPT han estat escollits com a representants del sector privat en el Consell d'Administració d'Andorra Turisme.