Andorra va oferir més de 44.000 places d'allotjaments turístics l'any passat

El nombre d’allotjaments turístics de la modalitat hotelera (inclou hotels, aparthotels, hostals, residències i pensions) i de la modalitat apartaments turístics classificats del 2023 se situa en 218 i el nombre de llits és de 30.641. D’aquests allotjaments turístics, 165 són hotels, 25 apartaments turístics, 16 aparthotels, 8 hostals o residències i 4 pensions. Per altra banda, també hi ha classificats 161 altres allotjaments turístics, entre els que destaquen les 108 empreses d’explotació d’habitatges d’ús turístic (EGHUT), que representen 2.652 habitatges d’ús turístic (HUT) i un total de 12.730 llits; 29 refugis de muntanya, 12 allotjaments rurals, 5 càmpings, 5 albergs, 1 zona d’acampada i 1 casa de colònies. En total, es troben més de 44.000 places disponibles (44.162) entre els diferents tipus d’allotjaments del país.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació