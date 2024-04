Andbank alerta de frau a través de Facebook. A través de les xarxes socials, l'entitat bancària ha fet públic un intent d'estafa i recorda la ciutadania que des del banc mai demanen dades ni codis d'accés. A més, demanen no comprovar dades personals ni fer cas d'enllaços desconeguts i que no donen confiança.

Per El Periòdic

