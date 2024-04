El Govern redueix un 25% les ajudes del Pla Engega amb l'objectiu d'arribar a un major nombre de beneficiaris

El secretari d'Estat de Transformació Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i el director d'Energia i Transports, Carles Miquel, han presentat aquest matí les noves convocatòries del Pla Renova i e-Engega, entre les quals es troba la reducció del 25% de l'ajut directe del Pla Engega, amb l'objectiu que arribi a més beneficiaris i a més vehicles. El secretari d'Estat ha detallat que l'any passat es donaven de subvenció directa 8.000 euros, mentre que ara el programa donarà 6.000 euros a la persona que es vulgui comprar aquest vehicle: "Pensem que aquesta ajuda és suficient perquè es compleixin els objectius que ens hem anat marcant. Estem segurs que el pla s'esgotarà i arribarà a més vehicles", ha apuntat Forné.



En aquest sentit, la dotació total que el Govern preveu destinar als dos programes és d'un total de 2.750.000 euros, la mateixa xifra que l'any anterior, dotant de 750.000 euros al Pla Engega i de 2.000.000 al Pla Renova per tal de promocionar les energies renovables, l'eficiència energètica i una mobilitat elèctrica més sostenible.



Entrant en detall, enguany s'ha reformulat el Pla Engega i s'ha rebatejat amb el nom e-Engega, convertint-lo en un programa específic pel foment del vehicle elèctric i híbrid. Durant la presentació Forné ha destacat que, des del 2017, aquest programa ha tingut una gran acceptació i s'ha aconseguit arribar a un 742 del total de 1.642 vehicles del parc mòbil del país. D'aquestes ajudes, 418 eren per vehicles elèctrics purs, amb un total de 3.400.000 euros; pel que fa als híbrids endollables, hi ha hagut un total d'ajudes de 234 unitats, amb un total de 819.000 euros; i després les motocicletes elèctriques han estat unes 90 amb ajuts directes de Govern, amb un total de 154.000 euros. Pel que fa a les novetats d'enguany, el secretari d'Estat ha informat que s'ha millorat el reglament amb el pretext que fos més comprensible i que també incorporés les noves modificacions. Cal destacar que a partir d'ara la sol·licitud l'haurà de fer la persona beneficiària de l'ajut, juntament amb el punt de venda, per aconseguir així una traçabilitat des d'un inici.



També han explicat que amb l'objectiu d'arribar als màxims vehicles possibles, han exclòs el desballestament com a ajuda del Pla Engega perquè consideren que "hem d'anar cap a polítiques que vagin directament a línia de l'acció climàtica i pensem que pel que fa al desballestament, és el mateix interessat té l'obligació de fer-ho quan el vehicle ja no està en condicions". Per aquest motiu, han apostat per centrar-se directament en els vehicles elèctrics 100% i amb híbrids endollables, amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i arribar a més vehicles.



Pel que fa al Pla Renova, una de les novetats més rellevants és que aquest 2024 tiraran endavant tot el procés de digitalització. Forné ha explicat que si es fa el balanç des del 2011, hi ha hagut un total de 3.100 sol·licituds de 20,9 milions d'euros d'ajudes directes que s'han fet a totes les actuacions previstes en el Pla Renova dels anys anteriors, per promoure una millor eficiència energètica i les energies renovables, així com també tenir una eficiència energètica en el pla immobiliari del país.



Durant el 2023, es van rebre un total de 403 sol·licituds d'ajuts de 4.489.296,99 euros, i d'aquestes 259 han resultat favorables i s'han atorgat un total 1.998.946,13 euros. De les 403 sol·licituds, han apuntat que hi va haver 101 que tenien mancances i problemàtiques a nivell de revisió de la documentació, i per aquest motiu aquest any preveuen simplificar els tràmits de manera que siguin molt més senzills.

- seguirà ampliació -