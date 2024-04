Espot aposta per un canvi en la modalitat contractual arran del cas dels treballadors peruans

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat aquest migdia en el marc de la celebració de la Diada de Sant Jordi, a la plaça del Poble d'Andorra la Vella, que s'ha de continuar investigant totes les parts involucrades en el cas dels treballadors peruans abandonats i, si cal, l'empresa en qüestió hauria de ser sancionada si es confirma el comiat de prop de 25 treballadors per denunciar la situació d'abandonament. "No tenim notícies sobre el comiat d'aquests treballadors, però evidentment si el comiat està basat en les eventuals represàlies, certament, aquesta empresa haurà de ser degudament sancionada", ha declarat. A més, Espot ha afirmat que en cas que els fets "siguin així", la situació el que sobreexposa és que "tenim un problema amb aquests tipus d'empreses i contractacions, i, per tant, el que hem de fer és agafar el toro per les banyes i posar fi a aquesta modalitat contractual, ja que representaria un encert".

TAMBÉ LLEGEIX: 30 treballadors peruans més podrien arribar en les pròximes setmanes

És així com la greu situació donada amb els treballadors abandonats, i que encara porta cua, ha posat en relleu l'eficàcia de les mesures de contractació d'obrers extracomunitaris, una afirmació que el cap de Govern ha aprofitat per reivindicar la cenyida posició de l'executiva a la llei i a les normes, perquè "no podem anar més enllà del que la llei ens permet. A partir d'aquí, puc afirmar que s'han iniciat molts expedients sancionadors, així com sancions", ha explicat el mandatari. Així i tot, aquest també ha manifestat que a banda de la celeritat amb la qual s'hagin tramitat aquests expedients, el que la situació denota és que "hi ha un problema de fons que no es pot resoldre només per la via de les inspeccions i de les sancions". Per aquest motiu, el cap de Govern ha apel·lat a "una modificació legal", la qual ha defensat que "hem impulsat i continuarem impulsant aquesta proposta", ja que aquestes irregularitats no són acceptables "des d'una perspectiva legal ni des de la perspectiva de la dignitat de les persones".

Tanmateix, el coneixement per part de la premsa de l'acomiadament d'entre 20 i 25 treballadors peruans com a una possible represàlia per denunciar el cas d'abandonament, manté en l'actualitat la difícil situació que pateixen molts treballadors contractats de manera irregular al país.

Respecte a l'acomiadament dels treballadors, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha asseverat que les empreses que fan aquestes males praxis "desprestigien el país", així com la resta del teixit empresarial del Principat. A més, ha assegurat que el Ministeri s'encarregarà de recol·locar als treballadors peruans acomiadats en altres feines del sector, exposant que "s'han fet inspeccions d'ofici" per tal de trobar solució. Tanmateix, la titular de la cartera de Treball s'ha mostrat totalment a favor d'oferir diferents alternatives a aquests treballadors "per una temporada". En acabar, també ha manifestat que fins al moment, a la cartera que dirigeix "no tenim constància que s'hagin produït aquests acomiadaments".