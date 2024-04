Bonell es reuneix a Foix per avançar en la candidatura Andorra patrimoni mundial de la Unesco

El desplaçament a Foix també ha permès realitzar una trobada bilateral entre Bonell i la presidenta del consell departamental de l’Arieja Départemental, Christine Téqui, per tractar temes d’interès per als dos territoris. La jornada clourà amb una visita guiada al Castell de Foix, monument que forma part de la candidatura.

La desena sessió del comitè de pilotatge tindrà lloc a Andorra el proper 29 de novembre. Aquest comitè està format per representants dels tres territoris implicats en la candidatura i l’òrgan de Govern de la candidatura a patrimoni mundial, que es va crear el 24 d’octubre del 2019 a Andorra.

Durant la reunió s'ha repassat l’estat d’avançament de la candidatura, les activitats dutes a terme per l’equip de redactors i s'han detallat les futures iniciatives de col·laboració entre els tres territoris en el marc dels treballs de la candidatura Unesco. D’altra banda, s'han repassat les gestions locals que s’estan realitzant per establir el futur sistema de gestió transnacional dels monuments que formen part de la candidatura. En aquest punt, la ministra Bonell ha proposat el Departament de Patrimoni Cultural perquè n’assumeixi la coordinació tècnica.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, s'ha desplaçat fins a Foix, acompanyada de l’ambaixadora i delegada Permanent davant la Unesco, Eva Descarrega, per assistir a la novena trobada del Comitè de Pilotatge (Copil) de la candidatura transnacional per inscriure a la llista del patrimoni mundial de la Unesco ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’.

